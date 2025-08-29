पीएमपीच्या ‘लकी-ड्रॉ’मध्ये १७ महिलांना पैठणी, मोफत पास
पुणे, ता. २९ : पीएमपीच्या वतीने रक्षाबंधन सणानिमित्त महिला प्रवाशांसाठी आयोजित केलेल्या ‘लकी-ड्रॉ’ योजनेची सोडत शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. यातील १७ विजेत्या महिला प्रवाशांना पैठणी साडी व एक महिन्याचा मोफत बस पास दिला जाणार असल्याची माहिती पीएमपी प्रशासनाने दिली.
पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांच्या संकल्पनेतून ९ ऑगस्टला रक्षाबंधनानिमित्त ही योजना सुरू करण्यात आली होती. योजनेला महिला प्रवाशांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. क्लस्टर प्रोग्रॅमिंगचे प्रमुख स्मिता रणदिवे यांच्या हस्ते संगणकीय पद्धतीने ‘लकी-ड्रॉ’ची सोडत काढण्यात आली. या वेळी पीएमपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशा राऊत यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान बक्षीस वितरणाची तारीख आणि वेळ विजेत्या महिलांना लवकरच फोनद्वारे कळविले जाईल, असे पीएमपी प्रशासनाने सांगितले.
या ठरल्या विजेत्या :
शीतल अजय माचुत्रे, माया बर्वे, रंजना अविनाश कांबळे, कविता चव्हाण, पौर्णिमा भोसले, सुनीता मुरंबे, अंजली संजय गोणारकर, पूजा वैद्य, ऋतुजा संजय सावंत, तय्यबा अब्दुल शेख, मीना सोमनाथ बोदरे, प्रेरणा दिनकर पवार, राधा कांबळे, तन्वी शिंदे, ज्योती दीपक कदम, रेखा यरमवाड व तनिष्का संदीप निकम.
