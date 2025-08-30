आज रंगणार बालसंगीत महोत्सव

पुणे, ता. ३० : आश्वासक कलाकार घडविण्याच्या उद्देशाने गेल्या २८ वर्षांपासून पुण्यातील कावेरी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटतर्फे होणारा ‘कावेरी परंपरा बालसंगीत महोत्सव’ यंदा रविवारी (ता. ३१) दुपारी १२.३० ते ३.३० या वेळेत जंगली महाराज रस्त्यावरील बालगंधर्व रंगमंदिर येथे होणार असल्याची माहिती कन्नड संघाच्या सचिव मालती कलमाडी यांनी दिली.
पुणे फेस्टिव्हल अंतर्गत होणाऱ्या या महोत्सवासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते प्रसिद्ध गायक राहुल देशपांडे, प्रसिद्ध तबलावादक निखिल फाटक आणि प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शर्वरी जमेनीस हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असतील. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असून, प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर प्रवेश देण्यात येईल. काही जागा या निमंत्रितांसाठी राखीव असतील.
महोत्सवाबाबत कलमाडी म्हणाल्या, ‘‘नव्या पिढीतील प्रतिभेला योग्य वयात पालनपोषण देण्यासोबतच कलेला मुख्य शिक्षणाच्या प्रवाहात मानाचे स्थान मिळावे, या उद्देशाने गेली २८ वर्षे कावेरी परंपरा बालसंगीत महोत्सव होत आहे. यामध्ये कावेरी समूहातील डॉ. कलमाडी श्यामराव हायस्कूल- गणेशनगर, डॉ. कलमाडी श्यामराव हायस्कूल- बाणेर आणि लोहगावमधील कावेरी इंटरनॅशनल स्कूलच्या विद्यार्थ्यांसोबतच बालसंगीत महोत्सवातील आधीचे व नवीन स्पर्धक कलेचे सादरीकरण करणार आहेत.’’
