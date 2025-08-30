विवाहाच्या आमिषाने तरुणीवर बलात्कार
पुणे, ता. ३० : विवाहाच्या आमिषाने तरुणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एका तरुणावर स्वारगेट पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
कृष्णा देविदास एकंडे (वय २५, रा. ध्रुता गाव, जि. धाराशिव) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत एका तरुणीने स्वारगेट पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरुणी आणि एकंडे यांची ओळखी झाली होती. आरोपीने तरुणीला विवाहाचे आमिष दाखविले होते. विवाहाच्या आमिषाने त्याने तरुणीवर बलात्कार केला. तरुणीने विवाहाबाबत विचारणा केल्यानंतर त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली व तरुणीला धमकावले. फसवणूक झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर तरुणीने पोलिसांकडे तक्रार दिली.
प्रवाशावर गुन्हा दाखल
पीएमपी वाहक महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी एका प्रवाशावर हडपसर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. हडपसर भागात ही घटना घडली. याबाबत वाहक महिलेने हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी विजयकुमार उद्धवराव हारकळ (वय ३२, रा. खराडी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिला पीएमपी वाहक आहे. आरोपी हारकळ याने प्रवासी तिकिटावरुन वाहक महिलेशी वाद घालून त्यांना शिवीगाळ केली, तसेच विनयभंग केला. सरकारी कामात अडथळा आणणे, तसेच विनयभंग केल्याप्रकरणी हारकळवर गुन्हा दाखल केला आहे.
तरुणीला अश्लील संदेश
तरुणीला अश्लील संदेश पाठविणाऱ्यावर चंदननगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. योगेश राजेंद्र धनवडे (वय ३८, रा. गदेवाडी, ता. शेवगाव, जि. अहिल्यानगर) असे गुन्हा दाखल केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत एका तरुणीने चंदननगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार तरुणीचा समाज माध्यमातील मोबाईल क्रमांक (इन्स्टाग्राम) बदलून तिच्या समाज माध्यमातील खात्यात तांत्रिक फेरफार केली. आरोपीने तरुणीला अश्लील संदेश पाठविण्यास सुरुवात केली. आरोपीच्या त्रासामुळे घाबरलेल्या तरुणीने पोलिसांकडे तक्रार दिली.
