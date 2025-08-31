दशकभर बंद असलेला वाहनतळ सुरु होणार
पुणे, ता. ३१ : कोट्यवधी रुपये खर्च करून आणि १० वर्षांपासून बंद असलेले जंगली महाराज रस्त्यावरील तीन मजली यांत्रिक वाहनतळाच्या दुरुस्तीला महापालिका प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. मेट्रो, महापालिका व वाहनतळाचे काम केलेल्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच वाहनतळाची पाहणी केली आहे. वाहनतळाची दुरुस्ती झाल्यानंतर महापालिका व मेट्रो प्रशासन वाहनतळाची जबाबदारी पाहणार आहेत.
जंगली महाराज रस्ता, घोले रस्ता व आपटे रस्त्यासह अंतर्गत रस्त्यावर नाट्यगृहे, हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस्, मंगल कार्यालये, विविध कंपन्यांच्या कार्यालयांसह शासकीय कार्यालयेही आहेत. तेथे येणाऱ्या नागरिकांना वाहने लावण्यासाठी मुख्य रस्त्यासह अंतर्गत रस्त्यांवरील मोकळ्या जागांचा शोध घ्यावा लागतो. त्यानंतर रहिवासी, व्यावसायिकांकडून रस्त्यावर वाहने लावल्यास विरोध केला जातो. वाहतूक पोलिसांकडूनही कारवाई केली जाते. त्यामुळे वाहनचालकांना अडचणी येतात.
या पार्श्वभूमीवर जंगली महाराज रस्त्यावरील पार्किंगचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठीच महापालिकेने छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानाजवळच बहुमजली यांत्रिक वाहनतळ उभारले होते. प्रारंभी काही महिने हे वाहनतळ सुस्थितीत चालविण्यात आले, त्यानंतर १० वर्षांपासून हे वाहनतळ वापराविना बंद आहे. या प्रश्नावर ‘सकाळ’ने प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने संबंधित वाहनतळ सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
महापालिकेचा विशेष प्रकल्प विभाग, मेट्रो प्रशासनाचे अधिकारी व संबंधित वाहनतळ उभारणाऱ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच या वाहनतळाची पाहणी केली. त्यामध्ये संबंधित वाहनतळ दुरुस्त करण्यास महापालिकेने प्राधान्य दिले आहे. वाहनतळ उभारणाऱ्या कंपनीसह अन्य तीन-चार कंपन्यांसमवेतही यांत्रिकी वाहनतळ दुरुस्तीबाबत चर्चा सुरू असल्याचे विशेष प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीकांत गायकवाड यांनी सांगितले. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिका व मेट्रोकडून संबंधित वाहनतळ संयुक्तपणे चालविले जाण्याची शक्यता आहे.
यांत्रिक वाहनतळाची वैशिष्टे
- वाहनतळामध्ये तिसऱ्या मजल्यापर्यंत वाहने लावण्याची व्यवस्था
- लिफ्टद्वारे वाहने लावता येणार
- वाहनतळामध्ये ८० मोटारींची व्यवस्था
छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानाजवळील बहुमजली यांत्रिक वाहनतळाच्या दुरुस्तीसाठी प्रयत्न केले जात आहे. वाहनतळाच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यास नागरिकांची गैरसोय टळणार आहे.
- दिनकर गोजारे,
प्रमुख, विशेष प्रकल्प विभाग, महापालिका
