नागरिकांनी देशासाठी योगदान द्यावे ः नड्डा पुण्यातील विविध गणेश मंडळांना भेटी जे.पी. नड्डा
पुणे, ता. ३० ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित भारत, स्वदेशी भारत आणि आत्मनिर्भर भारत म्हणून देश पुढे जात आहे. नागरिकांनीही देशासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी केले.
नड्डा हे आज (ता. ३०) पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पुण्यातील विविध गणेश मंडळांना भेटी दिल्या. त्यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘आज मला गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यात यायचं भाग्य मिळालं आहे. पुण्यातील गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. आपला समाज हा मंगलमय राहू दे आणि देश अशाच पद्धतीने पुढे जाऊ दे, ही प्रार्थना आज गणपतीला केली आहे.’’
जे. पी. नड्डा यांनी ग्रामदैवत कसबा गणपती, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या श्री साई मंडळास भेट दिली. यावेळी ढोल पथक सज्ज होते. त्यांना ढोल वाजविण्याचा मोह आवरता आला नाही. तसेच त्यांनी भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांच्या सानेगुरुजी तरुण मंडळाला भेट दिली. माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, भाजपचे प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, माजी आमदार जगदीश मुळीक यांच्या घरच्या गणपतीचे नड्डा यांनी दर्शन घेतले.
शशिकांत शिंदे यांच्या मंडळांना भेटी
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी आज वडगाव शेरी मतदारसंघात आमदार बापू पठारे यांच्यासोबत विविध मंडळांना भेटी दिल्या. त्यासह कसबा गणपती, तांबडी जोगेश्वरी गणपती, गुरुजी तालीम मंडळ, तुळशीबाग गणपती, केसरीवाडा, भाऊ रंगारी गणपती, दगडूशेठ हलवाई गणपती यासह माजी नगरसेवक रवींद्र माळवदकर यांच्या साखळीपीर तालीम मंडळ, गोखलेनगर येथील नीलेश निकम, उदय महाले, नवी पेठेतील सागर काकडे यांच्या मंडळांना भेटी दिल्या.
फोटो ः 44960
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.