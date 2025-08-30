मनोज जरांगे यांना भेटणाऱ्या नेत्यांवर बहिष्कार टाकू ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा इशारा
पुणे, ता. ३० ः ‘‘राज्यात तालुका-तालुक्यात संघर्षयात्रा सुरू करण्याचे आम्ही बैठकीत ठरवले आहे. मुंबईतील आंदोलनाबद्दल सर्वपक्षीय आमदार, खासदार उघडपणे भूमिका घेत आहेत. सरकारने आणि ज्या-ज्या लोकप्रतिनिधींना मनोज जरांगे यांना भेटून पाठिंबा दिला, त्यांनी ‘ओबीसी’ आरक्षणाबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा ‘ओबीसी’ नेते लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केले, अन्यथा या लोकप्रतिनिधींवर आम्ही बहिष्कार टाकू, असा इशारा हाके यांनी दिला.
ओबीसी एकजूट बैठक शनिवारी झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत हाके बोलत होते. या वेळी ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हाके म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे स्पष्टपणे जाहीर करावे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांमुळे सरकारकडून सतत हालचाली सुरू आहेत. पण ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येईल अशी भीती आम्हाला वाटते. सरकारने पुढील दोन दिवसांत स्पष्ट भूमिका मांडावी. जर तसे झाले नाही, तर आम्ही राज्यातून संघर्षयात्रा सुरू करणार आहोत. ही यात्रा तालुका-तालुक्यातून काढून शेवटी मुंबईत पोहोचेल. संघर्षयात्रेबाबत चर्चा करून कुठून सुरू करायची, कधी सुरू करायची, याबाबत निर्णय घेणार आहोत. सरकार जर खरंच ‘ओबीसीं’चे आरक्षण अबाधित ठेवत असेल, तर मग मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे, अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘ओबीसीं’ना न्याय मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित राहील. ‘ओबीसी’ आरक्षण वाचवण्यासाठी एल्गार केला आहे.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.