पीएमपीला हायड्रोजन बस ‘मेडा’ देणार सुमारे पाच कोटींचा खर्च अपेक्षित, ‘बीओडी’त होणार चर्चा
पुणे, ता. २९ ‘पीएमपी’ प्रशासनाने ‘हायड्रोजन बस’ चालविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला ‘मेडा’ने (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) होकार दर्शविला आहे. ‘मेडा’ पीएमपीला दोन ‘हायड्रोजन बस’ देणार आहे. त्या बदल्यात पीएमपीला इंधन केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. तसेच केंद्राच्या बांधकामाचादेखील खर्च करावा लागणार आहे. यासाठी सुमारे ५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. दोन बससाठी पाच कोटींचा खर्च करणे हे कितपत व्यवहार्य असणार आहे, याचा विचार पीएमपी प्रशासन करीत आहे. व्यवस्थापकीय संचालकांच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे.
पीएमपी प्रशासनाने पारंपरिक इंधनावर बस गाड्या चालविण्याऐवजी पर्यावरण पूरक ठरणाऱ्या बसगाड्या चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गतच ‘हायड्रोजन बस’ची संकल्पना पुढे आली. पीएमपी प्रशासन प्रायोगिक तत्त्वावर दोन ‘हायड्रोजन बस’ चालविणार आहे. इंधनावर होणाऱ्या खर्चात बचत झाल्यानंतर पीएमपी प्रशासन या सेवेचा विस्तार करणार आहे. या संदर्भात काही दिवसापूर्वी पीएमपी प्रशासन व मेडा यांच्यात बैठक झाली होती. सविस्तर चर्चेनंतर ‘मेडा’ने पीएमपीला दोन बस देणार असल्याचे मान्य केले. मात्र यासाठी लागणाऱ्या इंधनासाठी इंधन केंद्राचा खर्च पीएमपी प्रशासनाने करावे, असे पत्रात म्हटले आहे.
इंधन केंद्रासाठी हवी दोन एकर जागा
‘मेडा’ने पीएमपीला दिलेल्या पत्रात इंधन केंद्रासाठी सुमारे दोन एकर जागेची आवश्यकता असल्याचे सांगत त्याचा खर्च पीएमपी प्रशासनाने करावा, असे सांगितले आहे. त्यानुसार पीएमपी प्रशासनाने सध्या बालेवाडीच्या परिसरात दोन एकर जागेचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. जागेसह इंधन केंद्राच्या बांधणीचा खर्च पीएमपीला करावा लागणार आहे. बांधकामाचा खर्च सुमारे ५ कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
ही बस कशी धावणार :
-हायड्रोजन बसमध्ये फ्युएल सेल बसवलेले असते.
-फ्युएल सेलमध्ये हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्या अभिक्रियेतून वीज निर्माण केली जाते.
-ही वीज बसचे इलेक्ट्रिक मोटर चालवण्यासाठी वापरली जाते.
-त्यामुळे बस चालते आणि उत्सर्जन म्हणून केवळ पाणी बाहेर पडते.
बारा मीटरची बस :
- प्रवासी क्षमता : ४० बसलेले, उभे - २० ते २५ : एकूण ६० ते ६५ प्रवासी.
- इंधन टाकी :८ ते १२ किलो.
- इंधन भरण्यासाठी लागणारा वेळ : सरासरी १० ते १२ मिनिटे.
- किती धावणार : सुमारे २८० ते ३५० किलोमीटर
‘‘मेडाने दोन हायड्रोजन बस देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. तसे पत्र प्राप्त झाले असून, त्यात इंधन केंद्र व जागेची उपलब्धता करण्यास पीएमपीला सांगण्यात आले आहे. या बाबत व्यवस्थापकीय संचालकांच्या बैठकीत चर्चा होईल, त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेऊ.
पंकज देवरे,अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे.
