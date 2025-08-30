साखर कारखाने कृषी प्रक्रिया केंद्रे व्हावीत : सतीश मराठे
पुणे, ता. ३० : ‘‘साखर कारखान्यांचे अर्थकारण मजबूत करायचे असेल, तर ते वर्षभर चालायला हवेत. त्यासाठी ते केवळ साखर किंवा उपपदार्थ उत्पादक न राहता, त्यांचे रूपांतर कृषी प्रक्रिया केंद्रांमध्ये झाले पाहिजे,’’ असा सल्ला भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी दिला.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकार अध्यासनातर्फे राज्यस्तरीय साखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीचे (यशदा) अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, विश्वगुरू इन्फोटेकचे राजेंद्र गांगर्डे, डॉ. मुकुंद तापकीर, डॉ. रवींद्र शिंगणापूरकर, अध्यासन प्रमुख डॉ. अनिल कारंजकर आदी उपस्थिती होते.
मराठे म्हणाले, ‘‘प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक असलेले साखर कारखाने अवघे दोन-तीन महिनेच चालतात. जगाच्या पाठीवर अशा स्वरूपाचा सीझनल चालणारा कोणताही उद्योग नाही. त्यामुळे आता तरी या उद्योगाने आपले उत्पादन वर्षभर कसे चालेल, याचा विचार करायला हवा. त्यासाठी साखरेबरोबरच इतर कृषी उत्पादनांवरही भर देऊन साखर कारखाने वर्षभर चालणारी कृषी प्रक्रिया केंद्रे म्हणून उभी करावीत.’’
या परिषदेत विविध तज्ज्ञांनी दिलेल्या सूचनांचा अहवाल केंद्रीय सहकार मंत्रालयाला देण्यात येणार आहे. या वेळी डॉ. कारंजकर यांनी प्रास्ताविक केले.
