श्री कृष्ण मित्रमंडळ, बुधवार पेठ
श्री कृष्ण मित्रमंडळ, बुधवार पेठ

बुधवार पेठेतील श्री कृष्ण मित्रमंडळाची स्थापना १९६५ वर्षी झाली असून यंदा मंडळाचे हीरक महोत्सवी वर्ष आहे. या मंडळाचे सहाय्यक हे शिवराज्य प्रतिष्ठान असून गेल्या ६० वर्षांपासून ‘लक्ष्मीरोडचा विघ्नहर्ता’ म्हणून मंडळाची ओळख आहे. मंडळ दरवर्षी सामाजिक संदेश देणारे तसेच पर्यावरणपूरक देखावे सादर करते. महिलांच्या आरोग्याकडे लक्ष केंद्रित करून त्यांच्यासाठी सातत्याने आरोग्यविषय शिबिरे घेतली जातात. मंडळाच्या मूर्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे मूर्ती दक्षिण भारतातील असून तिला घडविणारा मूर्तिकारदेखील दक्षिण भारतातील आहे. मंडळ गणेशोत्सवासह वर्षभर विविध सामाजिक उपक्रमात सक्रिय असते.

सामाजिक उपक्रम -
- मोफत नेत्र तपासणी शिबिर
- वंचित मुलांना शालेय साहित्य वाटप
- एचआयव्ही पीडित मुलांना अन्नदान

मंडळाचे पदाधिकारी
अध्यक्ष : पप्पू मायनर, कार्याध्यक्ष : अभिराज धामस्कर, खजिनदार : सनी मायनर, सचिव : वैभव परदेशी, उत्सव प्रमुख : बबलू मायनर, विराज मायनर, अमित सजलानी.

