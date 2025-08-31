कलाकारांना पावले गणराय
पुणे, ता. ३१ : चौदा विद्या अन् चौसष्ट कलांचा अधिपती अर्थात ‘कलाधिपती’ असे म्हटले जाणारे गणराय कलाकारांना पावले आहेत. गणेशोत्सवानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सगळीकडे सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक अर्थकारणाला गती मिळाली असून कलाकारांमध्ये उत्साह आहे.
गणेशोत्सवात विविध सार्वजनिक गणेश मंडळांतर्फे तसेच सोसायट्यांमध्ये विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यात गायन, नृत्य सादरीकरण, एकपात्री प्रयोग, नाट्यप्रयोग, जादूचे प्रयोग आदी कार्यक्रमांचा समावेश असतो. यंदाही अशाच विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मध्यवर्ती भागापेक्षा उपनगरांमधील गणेश मंडळांमध्ये अशा कार्यक्रमांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे बहुतांश कलाकार गणेशोत्सवातील दहाही दिवस कोणत्या तरी मंडळासाठी कार्यक्रम सादर करत आहेत.
हलक्याफुलक्या विषयांवरील मनोरंजक नाटकांना, नाट्यछटांना तसेच सुगम संगीत, भावसंगीताच्या कार्यक्रमांना पसंती मिळत आहे. नृत्याच्या कार्यक्रमांमध्ये कथक, भरतनाट्यम् अशा शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रमांसह लोकनृत्यासारख्या प्रकारांनाही मागणी आहे. जादूचे प्रयोग, पपेट शो असे वेगळे कार्यक्रमही बच्चे कंपनीसाठी आयोजित केले जात आहेत. यातून शेकडो कलाकारांना व्यासपीठ मिळते आहे. तसेच, सोसायट्यांमधील विविध गुणदर्शन कार्यक्रमांमध्ये स्थानिक कलाकारांनाही वाव मिळतो आहे.
पुणे फेस्टिव्हलमध्ये सांस्कृतिक मेजवानी
महोत्सवांचा मानबिंदू म्हटल्या जाणाऱ्या ‘पुणे फेस्टिव्हल’चे यंदा ३७ वे वर्ष असून यंदाही महोत्सवात भरगच्च सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल आहे. अशोक हांडे यांचा ‘आवारा हूँ’ कार्यक्रम, ऑल इंडिया मुशायरा, मनीषा साठे प्रस्तुत ‘डिव्हाइन कॉन्फ्लुएन्स’ हा जपानी नृत्याविष्कार, केरळ महोत्सव, छायाचित्र प्रदर्शन, व्यंग्यचित्रकारांचे प्रदर्शन अशा अनेक कार्यक्रमांची मेजवानी या महोत्सवातून मिळणार आहे. शेकडो कलाकार या माध्यमातून पुणेकरांसमोर आपली कला सादर करत आहेत.
आमच्या ‘बॉईल्ड शुद्ध शाकाहारी आणि ‘चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय’ या दोन एकांकिकांचे प्रयोग गणेशोत्सवात सादर करत आहोत. एरवी नाट्यगृहात प्रयोग होत असले तरी गणपती मंडळांमध्ये सादरीकरण करताना नव्या प्रेक्षकांसमोर कला सादर करण्याची संधी मिळते. कलाकार म्हणून हा अनुभव समृद्ध करणारा आहे.
- वैभव रंधवे, नाट्य कलाकार
