शहरासह उपनगरात हलका पाऊस
पुणे, ता. ३१ ः शहरासह उपनगरामध्ये तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस झाला. रविवारी सकाळी काही वेळ ऊन होते तर दिवसभर हलका पाऊस आणि ढगाळ वातावरण होते. पुढील दोन दिवस वातावरण ढगाळ राहण्याची शक्यता असून, घाट माथ्यावर काही ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
शहरामध्ये मागील काही दिवसांपूर्वी जोरदार पावसाला सुरवात झाली होती. पण सध्यातरी पावसाचा जोर कमी झाला आहे. दिवसभरात मगरपट्टा भागात एक मिलिमीटर, हडपसर भागात ०.५ मिलिमीटर आणि शिवाजीनगर भागात ०.१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. सोमवारी आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता असून हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता पुणे वेध शाळेने व्यक्त केली आहे. तसेच कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस तर कमाल तापमान २१.९ अंश सेल्सिअस राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
