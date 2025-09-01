व्यावसायिक मसाले कार्यशाळा
पुणे, ता. १ : घरगुती चवीचे झणझणीत कोल्हापूर स्टाइल मसाले प्रात्यक्षिकासह शिकवणारी कार्यशाळा १३ व १४ सप्टेंबरला आयोजिली आहे. यात १० प्रकारचे मसाले प्रत्यक्ष तयार करून शिकविले जातील. त्याच्या नोट्स पुरवल्या जातील. यामध्ये पहिल्या दिवशी बिर्याणी, चिकन, मटण, चाट, किचन किंग, मालवणी कोकणी, काळा, कोल्हापुरी कांदा लसूण, मिसळ, गोडा, पेरी-पेरी, गरम इत्यादी मसाले प्रात्यक्षिकासह शिकवले जातील. दुसऱ्यादिवशी मसाला व्यवसाय उभे करण्यासाठी लागणारे भांडवल, कच्च्या मालाची खरेदी व उपलब्धता, मसाला व्यवसायाला असणारी मागणी व त्याचे स्वरूप, बाजारपेठ, मार्केटिंगच्या पद्धती, जागा, प्रकल्प अहवाल, मशिनरी, कॉस्टिंग आदींविषयी माहिती दिली जाईल.
संपर्क : ८४८४८११५४४
शासकीय ई-निविदा प्रक्रिया प्रशिक्षण
विविध शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक विश्वस्त संस्था, देवस्थाने आता ई-निविदा प्रक्रिया राबवत आहेत. याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे १० दिवस चालणारे ऑनलाइन प्रशिक्षण १५ सप्टेंबरपासून सुरु होत आहे. यात विविध विभागातील नोंदणी, न दिसणाऱ्या निविदा कशा शोधायच्या, बीओक्यू भरताना येणाऱ्या अडचणी, कागदपत्रे, डिजिटली सही, ईएमडी व एसडीमध्ये सूट कशी मिळवायची, भाडेकरार, निविदापूर्व बैठकीला जाण्यापूर्वी करावयाच्या १५ महत्त्वपूर्ण गोष्टी कोणत्या याबाबत तसेच इतर महत्त्वाच्या तांत्रिक गोष्टींबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ९३५६९७३४२७
लँडस्केप डिझाईनिंग अभ्यासक्रम
विमानतळ, शहरातील रस्ते, चौक, व्यावसायिक ठिकाणे, हॉटेल्स, उद्याने, रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा परिसर इथपासून ते घराचा एखादा छोटासा कोपरा जिवंतपणे सुशोभित करण्यासाठी ‘लँडस्केप प्लॅनिंग व डिझायनिंग या विषयातील कौशल्य आत्मसात करून त्यात करिअर करण्याला भरपूर वाव आहे. या पार्श्वभूमीवर या अभ्यासक्रमाची रचना विद्यार्थी तसेच नोकरी करणारा वर्ग, आर्किटेक्चर पदवीधर, स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीधर त्याचबरोबर लँडस्केप कन्सल्टंट यांना डोळ्यासमोर ठेऊन केली आहे. यामध्ये झाडे-झुडुपे, वेलींचा लँडस्केपिंगसाठी शास्त्रीयदृष्ट्या वापर, मियावाकी प्लांटेशन पद्धतीचे महत्त्व, रस्ते, उद्याने, मोकळ्या जागेत लँडस्केप नियोजन, बांधकाम रचना, साइट प्लॅनिंग व लँडस्केप प्रोजेक्ट डिझायनिंग, लँडस्केपिंगसाठी अंदाजे खर्चाचे नियोजन, ऑटोकॅड सॉफ्टवेअर, पर्यावरणीय आणि कायदेशीर पैलू, औद्योगिक क्षेत्रातील जैवविविधता व तेथील प्लांटेशनचे नियम आदींबाबत मार्गदर्शन होणार आहे.
संपर्क : ९८८१०९९४२६
