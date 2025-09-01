मध्य महाराष्ट्रात आज, उद्या जोरदार पावसाचा अंदाज

पुणे, ता. १ : कोकण-मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी मंगळवारी (ता. २) आणि बुधवारी (ता. ३) जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्यातही घाटमाथ्यावर मंगळवारी (ता. २) तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता असून, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे.
ईशान्य बंगालचा उपसागर आणि शेजारील म्यानमार किनाऱ्यावर खालच्या आणि मध्यम स्तरावर हवेची चक्राकार स्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रभावामुळे उत्तर बंगालच्या उपसागरावर पुढील २४ तासांत कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ओडिसाच्या उत्तर किनारपट्टीलगत द्रोणीय स्थिती निर्माण झाली आहे. वायव्य राजस्थान आणि परिसरात चक्रीय स्थिती निर्माण झाली आहे.
कोकणात बुधवारी (ता.३) ते शुक्रवारी (ता. ५) दरम्यान तुरळक ठिकाणी अति जोरदार पाऊस होईल, तर किनारपट्टीवर सोसाट्याचा वारा वाहण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान मध्य महाराष्ट्रातही तुरळक ठिकाणी अति जोरदार पावसाचा अंदाज असून तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातही पुढील तीन दिवस तुरळक ठिकाणी अति जोरदार पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे.
इन्फोबॉक्स :
घाटमाथ्यावर आज ‘यलो अलर्ट’
पुणे आणि आसपासच्या परिसरात पुढील तीन ते चार दिवस आकाश सामान्यत: ढगाळ राहण्याची शक्यता असून, हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल. जिल्ह्यातही घाटमाथ्यावर मंगळवारी (ता. २) तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडणार असून ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे. पुणे जिल्ह्याच्या घाट विभागात बुधवार (ता. ३) ते शुक्रवार (ता.५) दरम्यान तुरळक ठिकाणी अति जोरदार पावसाचा अंदाज असून, येथे ‘ऑरेंज अलर्ट’ देण्यात आला आहे, अशी माहिती हवामानशास्त्र विभागाने दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.