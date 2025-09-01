देखाव्याचे शशिकांत शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन
पुणे, ता. १ : नाना पेठेतील साखळीपीर तालीम मंडळ राष्ट्रीय मारुती मंदिर यंदा १०६ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. यानिमित्ताने ‘मानवतेची अखंड प्रेरणा विश्ववंदनीय छत्रपती शिवराय’ या विषयावर उभारलेल्या देखाव्याचे उद्घाटन शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी माजी महापौर प्रशांत जगताप, निवृत्त सहकार सह आयुक्त संजीव खडके, राष्ट्रवादी काँग्रेस डॉक्टर सेलचे अध्यक्ष डॉ. सुनील जगताप, मंडळाचे अध्यक्ष रवींद्र माळवदकर, कार्याध्यक्ष भाई कात्रे उपस्थित होते. ‘स्वराज्य ढोल-ताशा ध्वज पथक चिंचवड’ यांच्या वादनाने कार्यक्रमाची सुरवात झाली.
देखाव्यांच्या कथेचे लेखन प्रा. गंगाधर बनबरे यांनी केले. निवेदन सात्त्विक ठकार यांनी, तर ध्वनिमुद्रण मुकुंद फडकुले यांनी केले. दरम्यान, मंडळात नियमित भजन कीर्तन करणारे भाऊ भांडवलकर महाराज यांचा ८० व्या वाढदिवसानिमित्त सपत्नीक शिंदे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यंदाच्या देखाव्याचे औचित्य साधून वीर बाजी पासलकर यांचे वंशज म्हादबा पासलकर यांचाही सपत्नीक सत्कार करण्यात आला.