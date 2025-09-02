आज पुण्यात ३ सप्टेंबर २०२५ बुधवार
आज पुण्यात ३ सप्टेंबर २०२५ बुधवार
३७वा पुणे फेस्टिव्हल ः
नारदीय कीर्तन महोत्सव ः सादरकर्त्या- निवेदिता मेहेंदळे ः सहभाग- प्रज्ञा वाळिंबे, धनदा गदगकर, दया कुलकर्णी, वैदेही जोशी, अर्चना कुबेर ः महाराष्ट्र साहित्य परिषद, टिळक रस्ता ः स. ९.००.
मेकअप आर्टिस्ट स्पर्धा ः सहभाग- ५० मेकअप आर्टिस्ट (महिला व पुरुष) ः बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर ः स. ९.३०.
महिला पेंटिंग्ज स्पर्धा ः युनेस्कोने १२ किल्ले ऐतिहासिक वारसा म्हणून घोषित केले त्यावरील पेंटिंग प्रदर्शन ः बालगंधर्व कलादालन ः १०.००.
मराठी कविसंमेलन ः सूत्रसंचालन- रामदास फुटाणे ः सहभाग- नारायण सुमंत, प्रशांत मोरे, साहेबराव ठाणगे, अनिल दीक्षित, बंडा जोशी, नारायण पुरी, नितीन देशमुख, अंजली कुलकर्णी, संगीता बर्वे ः बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर ः सायं. ५.३०.
सोनेरी-चंदेरी जन्मशताब्दी मैफल ः माणिक वर्मा, श्रीनिवास खळे, मदनमोहन, सलील चौधरी, ओ पी नय्यर, जयमाला शिलेदार जन्मशताब्दीनिमित्त त्यांच्या गाण्यांचा कार्यक्रम ः बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर ः रात्री ९.३०.
