पुणे
बॅडमिंटन संघटनेतर्फे राष्ट्रीय क्रीडादिन साजरा
पुणे, ता. २ : पुणे जिल्हा मेट्रोपॉलिटन बॅडमिंटन संघटनेतर्फे राष्ट्रीय क्रीडादिन साजरा करण्यात आला. केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते भारतमाता व मेजर ध्यानचंद यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यानिमित्ताने त्यांनी संघटनेच्या संकुलात सुरू असलेल्या सुशांत चिपलकट्टी आंतरराष्ट्रीय १९ वर्षांखालील गटातील बॅडमिंटन स्पर्धेत सहभागी झालेल्या खेळाडूंशी संवाद साधला.
राष्ट्रीय विजेती बॅडमिंटनपटू शरयू रांजणे हिच्याबरोबर बॅडमिंटन खेळण्याचा आनंदही मोहोळ यांनी घेतला. याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध देशपांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक हळबे, सरचिटणीस रणजित नातू, उपाध्यक्ष सुशील जाधव, खजिनदार सारंग लागू आणि स्पर्धा संयोजन सचिव राजीव बाग, सुधांशू मेडसीकर आदी उपस्थित होते.