परांजपे स्कीम्सने उभारले जमीन संपादनासाठी १५० कोटी
पुणे, ता. ३ ः रिअल इस्टेट डेव्हलपर परांजपे स्कीम्स यांनी डब्ल्यूएसबी रिअल इस्टेट पार्टनर्स आणि त्यांच्या सह-गुंतवणूकदारांकडून सुमारे १५० कोटींची गुंतवणूक उभारली आहे. हा निधी कंपनीच्या महत्त्वाच्या टाउनशिप प्रकल्पांमधील जमिनींच्या खरेदीसाठी वापरला जाणार आहे.
या गुंतवणुकीमुळे परांजपे स्कीम्स आणि डब्ल्यूएसबी यांच्यातील दीर्घकालीन भागीदारी अधिक दृढ झाली आहे. डब्ल्यूएसबी रिअल इस्टेट पार्टनर्सने आपल्या फंड्स आणि सह-गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म्सद्वारे परांजपे स्कीम्समध्ये यापूर्वीही वेळोवेळी गुंतवणूक केली आहे. या निधीचा वापर हिंजवडीतील ब्लू रिज आणि भूगावमधील फॉरेस्ट ट्रेल्स या परांजपे स्कीम्सच्या प्रमुख टाउनशिप प्रकल्पांतील उच्च संभाव्यतेच्या जमिनींच्या विकासासाठी करण्यात येणार आहे. या जमिनींवर नवीन निवासी टप्पे उभारण्यात येणार असून, त्याद्वारे या टाउनशिपमधील पायाभूत सुविधा, प्रमाण आणि जीवनशैली आणखी समृद्ध होणार आहेत. याबाबत परांजपे स्कीम्सचे कॉर्पोरेट फायनान्स संचालक राहुल परांजपे म्हणाले, ‘‘डब्ल्यूएसबी रिअल इस्टेट पार्टनर्ससोबतचे आमचे दीर्घकालीन नाते महत्त्वाचे आहे. त्यांचा कायमच सातत्यपूर्ण पाठिंबा मिळतो. या गुंतवणुकीमुळे आम्हाला धोरणात्मक जमिनींचा विकास करण्यास मदत होईल. तसेच पुढील विकासवाढीच्या टप्प्याला गती मिळेल. ही भागीदारी म्हणजे भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात शहरी विकास आणि दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती करण्याच्या दोन्ही संस्थांच्या बांधिलकीचे द्योतक आहे.’’
