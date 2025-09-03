विसर्जन सोहळ्यास सकाळी साडेनऊला प्रारंभ पोलिस आयुक्तांची माहिती ः ढोलताशा पथकांवर मर्यादा; स्थिर वादनास बंदी
पुणे, ता. ३ : गणेश विसर्जन मिरवणुकीत यंदाही मानाचे गणपती परंपरेप्रमाणे निश्चित वेळेनुसार ठराविक मार्गाने मुख्य मिरवणुकीत सहभागी होतील. मंडईतील लोकमान्य टिळक पुतळ्यापासून शनिवारी (ता. ६) सकाळी साडेनऊला विसर्जन सोहळ्यास भक्तीमय आणि उत्साहाच्या वातावरणात प्रारंभ होईल. प्रत्येक मंडळास जास्तीत जास्त दोन ढोलताशा पथकांची परवानगी असेल. कोणतेही पथक स्थिर वादन करणार नाही. शहरातील गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली.
कसबा गणपती सकाळी साडेनऊला मंडईतून बेलबाग चौकात दाखल झाल्यानंतर मुख्य मिरवणुकीस प्रारंभ होईल. त्यानंतर तांबडी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुळशीबाग, केसरीवाडा आणि इतर मंडळे सहभागी होतील. श्रीमंत दगडूशेठ गणपतीच्या आगमनानंतर सायंकाळी जिलब्या मारुती, हुतात्मा बाबू गेनू, भाऊसाहेब रंगारी व अखिल मंडई गणपती मिरवणुकीत सहभागी होतील. त्यापाठोपाठ विद्युत रोषणाई असलेली मंडळे रात्री मिरवणुकीत सहभागी होतील.
सहाव्या क्रमांकावरील महापालिका गणपती मंडळ आणि सातव्या क्रमांकावरील त्वष्टा कासार गणपती मंडळ दुपारी एक वाजेपर्यंत बेलबाग चौकातून पुढे मिरवणुकीत सहभागी होईल. त्यानंतर सिटी पोस्ट ऑफिसकडून लक्ष्मी रस्त्याने आणि श्री दत्त मंदिराकडून छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याने येणारी मंडळे बेलबाग चौकातून दुपारी ३. ४५ वाजेपर्यंत रांगेतील क्रमांकानुसार मुख्य मिरवणुकीत सोडण्यात येतील.
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचे सायंकाळी चारला बेलबाग चौकात आगमन होईल. त्यानंतर लक्ष्मी रस्ता आणि छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील इतर मंडळे बेलबाग चौकातून सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत मिरवणुकीत सहभागी होतील. त्यानंतर जिलब्या मारुती, हुतात्मा बाबू गेनू, श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी आणि अखिल मंडई गणपती सायंकाळी सात वाजेपर्यंत मिरवणुकीत सहभागी होतील. ही चारही मंडळे सायंकाळी सातपर्यंत बेलबाग चौक सोडतील. यानंतर विद्युत रोषणाई असलेली मंडळे मिरवणुकीत उतरतील.
सिटी पोस्ट ऑफिसकडून लक्ष्मी रस्त्याने व श्री दत्त मंदिरकडून छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याने येणारी मंडळेच बेलबाग चौकातून लक्ष्मी रस्त्यावर मिरवणुकीत सहभागी होतील. कसबा गणपती अलका टॉकीज चौकातून जाईपर्यंत दुसऱ्या कोणत्याही मार्गावरील मंडळ अलका टॉकीज चौकात येणार नाही, असे अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले.
पोलिस प्रशासनाकडून सूचना
१. मुख्य मिरवणुकीदरम्यान दोन मंडळात अंतर राहणार नाही. कोणतेही मंडळ रांग सोडून मिरवणुकीत घुसणार नाही.
२. प्रत्येक मंडळाने मिरवणुकीत जास्तीत जास्त दोन ढोल ताशा पथक नेमावेत.
३. एका पथकात वादक आणि त्यांचे सहाय्यक असे एकूण ६० सदस्य राहतील.
४. अलका टॉकीज चौकात मिरवणूक संपल्यानंतर ढोल ताशा पथकातील सदस्य वादनाचे साहित्य घेऊन मिरवणुकीच्या विरुद्ध दिशेने येणार नाहीत.
५. मानाचे गणपती मंडळांचे ढोल ताशा पथके बेलबाग चौकापासून वाद्य वाजवतील.
७. मिरवणुकीत डीजे अथवा ढोल ताशा पथकापैकी एकाचीच परवानगी.
६. कोणतेही ढोल ताशा पथक स्थिर वादन करणार नाही.
७. लोकमान्य टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्त्यावरील कोणतेही मंडळ सकाळी १०.३० च्या पूर्वी मिरवणूक सुरु करणार नाही.
