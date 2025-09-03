अपघात कमी करण्यासाठी समन्वयाने काम करा
पुणे, ता. ३ : जिल्ह्यातील रस्ते अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागाने प्रयत्न करावेत. अपघातग्रस्त भागांचा (ब्लॅकस्पॉट) सविस्तर अभ्यास करून योग्य उपाययोजना राबविण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर यांनी दिल्या.
जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत बाविस्कर यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी कार्यकारी अभियंता मिलिंद बारभाई, अनुराधा भंडारे, पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, पिंपरी-चिंचवडचे संदेश चव्हाण, बारामतीचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सुरेंद्र निकम, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बाविस्कर म्हणाले, ‘‘रस्ते अपघातामध्ये वार्षिक ९०० पेक्षा अधिक मृत्यू होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे जास्त अपघाती भागांचा सर्वेक्षण करून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी २३ जूनच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनेनुसार प्रादेशिक परिवहन विभागाने ब्लॅकस्पॉटचे सर्वेक्षण करून उपाययोजना सुचविल्या असून त्यानुसार संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी. हिंजेवाडी आणि चाकण परिसरातील वाढत्या वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस व परिवहन विभागाने विशेष उपाययोजना कराव्यात. वाहनधारकांना वाहन खरेदीवेळी हेल्मेट उपलब्ध करून देण्यासाठी वाहन विक्रेत्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांना सूचना द्याव्यात.’’ जानेवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर रस्ते सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात, असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
