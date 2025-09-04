‘ओणम सेलिब्रेशन-२०२५’ समारंभाचे उद्घाटन
पुणे, ता. ४ : ‘ओणम सेलिब्रेशन-२०२५’ या पुणे मल्याळी फेडरेशनतर्फे आयोजित समारंभाचे उद्घाटन पुणे रेल्वे पोलिस अधीक्षक अश्विनी सानप यांच्या हस्ते गुरुवारी झाले.
पुणे रेल्वे स्थानकावर झालेल्या या कार्यक्रमास पुणे रेल्वेचे ‘आयआरटीएस’चे वरिष्ठ विभागीय ऑपरेशन्स मॅनेजर डॉ. रामदास भिसे आणि वरिष्ठ विभागीय कमर्शिअल मॅनेजर ए. के. पाठक हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या उत्सवाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे पुणे रेल्वे स्टेशनच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर लावलेली पारंपरिक ओणम पूकलम (फुलांनी सजवलेली रांगोळी). तसेच राजा महाबलीची ऐतिहासिक पोशाखातली भव्य मिरवणूक आणि कलाकारांच्या गटाने पारंपरिक केरळ चेंदमेलमसह काढलेली मिरवणूक उपस्थितांना भावली.
मुख्य प्रवेशद्वारावरून जाणारे बहुतेक रेल्वे प्रवासी पूकलमचे फोटो काढण्यासाठी किंवा सेल्फी घेण्यासाठी थांबले आणि चेंदमेलम ऐकले. पुणे मल्याळी फेडरेशनचे प्रमुख नेते जॉन टी.डी., सरचिटणीस शानी नौशाद आणि एम.व्ही. परमेश्वरन, उपाध्यक्ष राजन आर. नायर, कोषाध्यक्ष आणि युवा कल्याण नेते व्ही.एम. कबीर, ‘आयएनटीयूसी’चे राष्ट्रीय सचिव राजन के. नायर, ‘एमपीसीसी’चे जनरल सेक्रेटरी बाबू नायर आदी याप्रसंगी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात अनेक मल्याळी महिला, मुली आणि पुरुष त्यांच्या पारंपरिक ओणम पोशाखात सहभागी झाले होते.
