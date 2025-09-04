भटक्या विमुक्तांचा समावेश अनुसूचित जमातीत करा लक्ष्मण माने यांची मागणी ः आंदोलनाचा इशारा अन्यथा आंदोलन करण्याचा लक्ष्मण माने यांचा इशारा
पुणे, ता. ४ ः मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार आरक्षण मिळालं आहे. आम्ही ओबीसी नाही तर मूळचे आदिवासी आहोत. त्यामुळे भटक्या विमुक्तांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करावा, अशी मागणी भटक्या विमुक्त जमाती संघटनेचे लक्ष्मण माने यांनी केली. या मागणीसाठी येत्या १० सप्टेंबरपासून आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
पुणे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत लक्ष्मण माने यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले,‘‘हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींच्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे, हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटमध्ये भटक्या विमुक्त समाजाचा उल्लेख आदिवासी म्हणून आहे. भटके विमुक्त समाज हा मूळचा आदिवासी आहे. ते गावगाड्याच्या बाहेर, रानावनात राहणारे आहेत. त्यामुळे त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये कसा होऊ शकतो? कर्नाटक, तेलंगणा, मध्यप्रदेश आणि हैदराबाद संस्थानामध्ये आजही या जमाती अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्येच आहेत. महाराष्ट्रातही कैकाडी आणि पारधी जमाती विदर्भात अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये येतात.
राज्य सरकारने १९६१ मध्ये भटक्या विमुक्तांची स्वतंत्र यादी तयार केली आणि त्यांना अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच सर्व सवलती देण्याचा निर्णय घेतला होता. १९९० पर्यंत आम्हाला त्याच धर्तीवर निधी आणि सवलती मिळत होत्या. पण त्यानंतर, धनगर आणि वंजारी समाजाचा समावेश आमच्या यादीत करण्यात आल्याने, आम्हाला मिळणाऱ्या सवलती टप्प्याटप्प्याने बंद झाल्या, असं माने यांनी सांगितलं.
आम्हाला आदिवासींचा दर्जा द्या
आम्ही आरक्षणात समाविष्ट आहोत. आम्हाला नव्याने काहीही न देता, किंवा कोणाचं काढून न घेता, फक्त आदिवासींचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी माने यांनी केली. भारतीय राज्यघटनेत संरक्षण मिळवण्यासाठी हा लढा अध्यादेश निघेपर्यंत सुरूच ठेवणार असल्याचे माने यांनी सांगितले.
