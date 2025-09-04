सहकारी बँकांसाठी नवीन बिझनेस मॉडेल हवे सतीश मराठे यांची अपेक्षा; पीडीसीसी बँकेचा वर्धापनदिन
पुणे, ता. ४ ः ‘‘राज्य सहकारी व जिल्हा सहकारी बँकांच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीचा नव्याने अभ्यास करून त्यांचे काळानुरूप नवीन बिझनेस मॉडेल सुरू करण्याची गरज आहे. ग्राहकांना ज्या सोयीसुविधा हव्या आहेत. त्या वाढविण्याकडे कल द्यावा लागेल. बँकांनी भाग भांडवलामध्ये वाढ करावी. नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून ते उपयोगात आणणे ही काळाची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन भारतीय रिझर्व बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मराठे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे होते. यावेळी नाबार्डच्या मुख्य महाव्यवस्थापक रश्मी दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पीडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे, जनता सहकारी सहकारी बँकेचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. मुकुंद तापकीर, पीडीसीसी बँकेचे संचालक रमेश थोरात, विकास दांगट, प्रवीण शिंदे, माऊली दाभाडे, संजय जगताप, निर्मला जागडे, पूजा बुट्टे पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, नाबार्डचे सरव्यवस्थापक प्रदीप पराते, जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप आदी उपस्थित होते.
मराठे म्हणाले, ‘‘केंद्र आणि राज्य शासनाने निर्णय घेत प्रत्येक गावात एक विकास सोसायटी असावी हा उद्देश ठेवला आहे. प्रत्येक गावात विकास सोसायट्यांची संख्या वाढल्यास सध्या होणारा अडीच लाख कोटीचा कर्जपुरवठा वाढून तो आठ लाख कोटीपर्यंत जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विकासात ग्रामीण भागाचा वाटा उंचावेल.’’
भरणे म्हणाले, ‘‘बँकेच्या ग्राहकांना नवनवीन कोणकोणत्या योजना पोहोचवता येतील, याचा विचार सर्वजण करतात. त्यादृष्टीने सर्वजण काम करतात. कर्मचाऱ्यांनी लोकांना हेलपाटे मारण्याची वेळ येऊ देऊ नका. तो अडचणीत असतो, म्हणून तो बँकेकडे येत असतो.’’ बँकेचे सरव्यवस्थापक संजय शितोळे यांनी सूत्रसंचालन केले. अनिरुद्ध देसाई यांनी आभार मानले.
