गणेश विसर्जन घाटांवर चोख व्यवस्था
पुणे, ता. ५ : गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी महापालिका प्रशासनाने नदीकाठासह विविध ठिकाणच्या विसर्जन हौदांसह अन्य ठिकाणी तब्बल दोन हजार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. शहरात ठिकठिकाणी फिरते स्वच्छतागृह, विसर्जन घाटांवर अग्निशामक दलाचे जवान व जीवरक्षकांची नियुक्ती केली आहे. याबरोबरच विसर्जन घाटांवर आवश्यक विद्युत, मूर्ती व निर्माल्य संकलन या स्वरूपाची व्यवस्था करण्यास महापालिका प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे.
गणेशोत्सवात देखावे पाहण्यासाठी शहरात लाखोंच्या संख्येने भाविकांची गर्दी होते. त्याचपद्धतीने विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी, गणपतींचे दर्शन घेण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविक दरवर्षी विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सहभागी होण्यासाठी शहरात येतात. त्यादृष्टीने भाविकांना योग्य पद्धतीच्या सोई-सुविधा देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे. महापालिकेकडून नदीकाठच्या विसर्जन घाटांवरील दुरुस्ती, रंगरंगोटी, लोखंडी टाक्या, निर्माल्य कलश, विसर्जन हौद, विसर्जन घाटांवरील विद्युत व्यवस्था, कचरा वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन केले आहे. याबरोबरच सार्वजनिक स्वच्छते अंतर्गत मिरवणूक मार्गावरील स्वच्छता व औषधोपचाराची व्यवस्था, निर्माल्य कलश, कीटकनाशक फवारणी, विसर्जन घाटांवर औषध फवारणी, नदीकाठच्या विसर्जन घाटावर तसेच जेथे नदी, तलाव, विहिरी नाहीत अशा ठिकाणी लोखंडी पाण्याच्या टाक्यांची व्यवस्था केली आहे.
महापालिकेची तयारी
१) टिळक चौक, महाराष्ट्र साहित्य परिषद व माती गणपती (नारायण पेठ) या तीन ठिकाणी स्वागत मंडप
२) अनुचित घटना घडू नये, यासाठी अग्निशामक दलाचे अधिकारी, जवान व जीवरक्षकांची नियुक्ती
३) पावणेतीनशे ठिकाणी निर्माल्य संकलन
मानाच्या गणपतींसाठीचे विसर्जन ठिकाणे :
- नटेश्वर घाट : कसबा गणपती, जोगेश्वरी गणपती व गुरुजी तालीम गणपती
- पांचाळेश्वर घाट : तुळशीबाग गणपती व केसरीवाडा गणपती
शहरातील विसर्जन घाट :
संगम घाट, ओंकारेश्वर, वृद्धेश्वर घाट/ सिद्धेश्वर घाट, पुलाची वाडी, नटराज सिनेमामागे, अष्टभुजा मंदिर (नारायण पेठ), बाबूघाट (नारायण पेठ), खंडोजीबाबा चौक, गरवारे महाविद्यालयाची मागील बाजू, श्रीविठ्ठल मंदिर (टिळक चौक), दत्तवाडी घाट, ठोसर पागा घाट, औंधगाव घाट, राजाराम पूल घाट, श्री सिद्धेश्वर मंदिर, बंडगार्डन घाट, चिमा उद्यान येरवडा, पांचाळेश्वर घाट, वारजे कर्वेनगर, गल्ली क्र. १ नदीकिनारी.
विसर्जनासाठी व्यवस्था :
- विसर्जनासाठी हौदांची व्यवस्था : ३८ ठिकाणांवर ६९ बांधलेले हौद
- अन्य ठिकाणी विसर्जन : विहीरी- ७ , तलाव- ४, कालवा परिसर -४१
- विसर्जन घाट : ३५
- नदीपात्रात विसर्जनाची व्यवस्था : ३७
- लोखंडी पाण्याच्या टाक्या : २८१ ठिकाणी ६४८ टाक्या
- गणेशमूर्ती संकलन केंद्र : २४१
- शाडू मूर्ती संकलन केंद्र : ४६
- निर्माल्य कलश ठिकाणे : ३३८
- मोबाईल स्वच्छतागृहे : २५८०
आपत्कालीन संपर्क क्रमांक :
१) ०२०- २५५०१२६९
२) ०२०- २५५०६८००/१/२/३
३) ०२०- १०१ (अग्निशामक दल)
