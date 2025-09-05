पुणे पदवीधरची तिसऱ्यांदा राजेश पांडेंकडे जबाबदारी
पुणे, ता. ५ ः विधान परिषदेच्या पुढील वर्षी होणाऱ्या पुणे पदवीधर विभागाच्या निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी प्रमुख म्हणून लोकप्रतिनिधी होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यांची नियुक्ती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शुक्रवारी केली. पुणे पदवीधर विभागाच्या मागच्या निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवाराचा तब्बल ४८ हजार मतांनी पराभव झाला होता. या पार्श्वभूमीवर पक्षाने त्यांच्यावर तिसऱ्यांदा महत्त्वाची जबाबदारी टाकली आहे.
याचबरोबर आमदार संजय केनेकर यांची छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघासाठी, तर प्रदेश विशेष निमंत्रित सदस्य सुधाकर कोहळे यांची नागपूर पदवीधर मतदारसंघासाठी ‘मतदार नोंदणी प्रमुख’ म्हणून नियुक्ती केली आहे. पांडे यांच्याकडे सध्या भाजपच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी समन्वयाचीही गेल्या सहा महिन्यांपासून जबाबदारी आहे. त्यात पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर महापालिका, त्यांतील जिल्हा परिषदा आणि नगर परिषदा, पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. या विभागात ५८ विधानसभा मतदारसंघ असून, त्यात भाजपची २४० मंडल आहेत. त्यांत सुमारे २० हजारांहून अधिक बूथ आहेत. त्यांची तळापर्यंतची रचना नुकतीच पूर्ण झाली आहे. त्याची पक्षाने दखल घेऊन पांडे यांच्याकडे पुणे पदवीधर मतदारसंघाची मतदार नोंदणी प्रमुख जबाबदारी दिली आहे. पुणे पदवीधर विभागाच्या १ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार अरुण लाड यांनी महायुतीचे उमेदवार संग्राम देशमुख यांचा सुमारे ४८ हजार मतांनी पराभव केला होता.
संघ परिवारातील संस्था आणि भाजपमध्ये पांडे हे गेल्या ४४ वर्षांपासून सक्रिय आहेत. २०१४ मध्ये त्यांच्याकडे पक्षाचे पुणे महानगर सरचिटणीस तर, २०१९ मध्ये प्रदेश सचिव आणि २०२५ मध्ये प्रदेश सरचिटणीस ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. २०२१ मध्ये त्यांची पुणे महानगर निवडणूक प्रमुख म्हणूनही नियुक्ती झाली होती. मात्र, त्यावेळी महापालिका निवडणुका झाल्या नाहीत.
पांडे म्हणाले, ‘‘पुणे पदवीधरच्या आगामी निवडणुकीत संघटनात्मक बांधणीच्या जोरावर भाजपचा उमेदवार विजयी करण्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन तयारी करण्यात येईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी टाकलेला विश्वास सार्थ करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल.’’
