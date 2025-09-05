होमिओपॅथिक डॉक्टरांची ‘एमएमसी’मध्ये होणार नोंदणी रखडलेला प्रश्न मार्गी ः ‘सीसीएमपी’ अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना परवानगी
पुणे, ता. ५ : ‘आधुनिक चिकित्सा औषधशास्त्र अभ्यासक्रम’ (सीसीएमपी) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांची नोंद महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेच्या (एमएमसी) स्वतंत्र नोंदवहीत करण्याच्या प्रक्रियेला वैद्यकीय शिक्षण विभागाने अखेर शुक्रवारी मंजुरी दिली. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ‘एमएमसी’ला अधिकृत परिपत्रक जारी केले असून, महाराष्ट्रातील सर्व ‘सीसीएमपी’ अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांनी नोंदणी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे, सुमारे दशकभरापासून ‘एमएमसी’ मध्ये नोंद करण्याचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे त्यांना अधिकृतपणे ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी मिळणार असल्याने याबाबत होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनेने आनंद व्यक्त केला आहे.
डॉक्टरांची कमतरता पाहता होमिओपॅथिक डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करता यावी, यासाठी तसेच त्यांना आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रातील आवश्यक ज्ञान मिळावे, या उद्देशाने ‘सीसीएमपी’ हा अभ्यासक्रम २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आला आहे. राज्यभरातील ९० हजारांपैकी १० हजार होमिओपॅथिक डॉक्टरांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांची नोंद ‘एमएमसी’ मध्ये स्वतंत्र नोंदवहीत करण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यावर्षी जूनमध्ये ‘एमएमसी’ ला जारी केले होते. त्यानुसार १५ जुलैपासून त्यांची नोंद या स्वतंत्र नोंदवहीत होणार होती. त्याला महाराष्ट्र इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए, महाराष्ट्र) ने विरोध केला होता. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय शिक्षण संशोधन व आयुष संचालनालयाचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सात जणांची समिती नियुक्त करून अहवाल सादर करायला सांगितले होते. अद्याप या समितीचा अहवाल येणे बाकी आहे. महाराष्ट्रातील सर्व ‘सीसीएमपी’ अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांनी नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन ‘सीसीएमपी’ होमिओपॅथिक डॉक्टर्स असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. बाळकृष्ण गायकवाड यांनी केले आहे.
राज्याच्या महाधिवक्ता यांचा हिरवा झेंडा
दरम्यान, ‘एमएमसी’ ने होमिओपॅथिक व्यावसायिकांचे स्वतंत्र नोंदणीपुस्तक ठेवल्याने ॲलोपॅथी व होमिओपॅथी डॉक्टरांमध्ये काही प्रश्न उद्भवू शकेल का किंवा याबाबत २०१६ ला न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अवहेलना होईल किंवा कसे याबाबत राज्याचे महाधिवक्ता यांचा अभिप्राय शासनाने घेतला. यावर राज्याचे महाधिवक्ता यांनी न्यायालयात २०१६ ला केलेल्या रिट याचिकेचा अंतरिम आदेश व या याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी करण्याबाबत शासनाची मान्यता प्राप्त झाली असून, त्यानुसार निर्देशाची कार्यवाही करण्याबाबत शासनाला हिरवा झेंडा दाखविल्याने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हे निर्देश शुक्रवारी जारी केले. याबाबत पुणे ‘आयएमए’ चे अध्यक्ष डॉ. सुनील इंगळे यांनी याबाबत संघटनेची भूमिका नंतर जाहीर करू असे सांगितले.
‘‘हा सत्याचा विजय आहे. होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंद होऊ नये, यासाठी एका संघटनेने शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. राज्याचे महाधिवक्ता यांनी याला मंजुरी दिली आहे. लवकरच ही नोंदणी सुरू होईल.
– डॉ. बाहुबली शहा, प्रशासक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद
