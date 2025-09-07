विद्यार्थी स्वयंसेवकांच्या मदतीने निर्माल्य संकलन
पुणे, ता. ७ : ‘सकाळ’ माध्यम समूहातील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’तर्फे तसेच रोटरी क्लब ऑफ पुणे प्राइड यांच्या सहकार्याने अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी पुण्यातील प्रमुख पाच विसर्जन घाटांवर पुण्यातील विद्यार्थी साहाय्यक समितीच्या १२५ विद्यार्थी स्वयंसेवकांच्या मदतीने निर्माल्य संकलन व जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली. या उपक्रमास पुणे महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने सहकार्य केले.
मुठा नदीवरील सिद्धेश्वर-वृद्धेश्वर घाट, पुलाची वाडी घाट, पांचाळेश्वर घाट, एस.एम. जोशी घाट (नदी शेजारील दोन्ही बाजू) या घाटांवर स्वयंसेवकांनी ही मोहीम राबविली. यावेळी जनजागृतीसाठी ‘निर्माल्याचे करा दान, खतामुळे वाढतील रोपे छान’, ‘करूया निर्माल्याचे दान, राखुया स्वच्छतेचे भान’, ‘नको कचरा नको घाण, परिसर पावित्र्याचे ठेवा भान’, ‘निर्माल्य म्हणजे कचरा नव्हे, त्याचा योग्य वापर करूया,’ अशा प्रबोधनात्मक घोषवाक्यांचे फलक घाटांवर लावण्यात आले.
यावेळी रोटरी क्लब ऑफ पुणे प्राइडचे अध्यक्ष अनिल कासोदेकर, अनिता कासोदेकर, सचिव संपदा कुंटे, उज्ज्वल केले, सुनीता केले, परेश रेगे व प्रीती रेगे आदी उपस्थित होते. गणेशोत्सवादरम्यान होणारे जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या यंत्रणेला सहकार्य करणे व गणेशभक्तांमध्ये जनजागृती करणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता.
मोहिमेचे अकरावे वर्ष
अभियानावेळी विसर्जन घाटांवर गणेश विसर्जनावेळी गोळा होणाऱ्या निर्माल्याचे व इतर साहित्याचे संकलन करण्यात येऊन, पुणे महापालिका सेवक व इतर संस्थांच्या सेवकांना सहकार्य करण्यात आले. निर्माल्य संकलन उपक्रमासाठी मनपाच्या कर्मचारी वर्गानेदेखील सहकार्य करून स्वयंसेवकांचा उत्साह वाढविला. निर्माल्य संकलन उपक्रम राबविण्याचे ‘सकाळ’ सोशल फाउंडेशनचे हे सलग अकरावे वर्ष होते.
