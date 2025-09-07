ढोलचा थाट अन् डॉल्बीचा दणदणाट
पुणे, ता. ७ : केळकर रस्त्यावर गणेश विसर्जनाची मिरवणूक यंदादेखील डॉल्बीच्या दणदणाटाने पार पडली. सलग २६ तासांहून अधिक वेळ ही मिरवणूक चालली. शनिवारी दुपारी १२ च्या सुमारास या रस्त्यावर सुरू झालेली मिरवणूक दुसऱ्या दिवशी दुपारी साडेतीनपर्यंत सुरूच होती. या रस्त्यावर निघालेल्या मिरवणुकीत तब्बल १०९ मंडळांनी सहभाग नोंदविला होता. मागच्या वर्षी १०१ मंडळांचा यात सहभाग असून, यात यंदा ८ मंडळांची भर पडली. बहुतांश मंडळानी साउंड सिस्टीम लावली होती. ढोल-ताशा पथकांची संख्या कमी होती. परिणामी, या रस्त्यावर गोंगाट हा अधिक होता. याचा सर्वाधिक त्रास स्थानिक रहिवाशांना झाला.
केळकर रस्त्यावर साउंड सिस्टीम लावलेल्या मंडळांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. दोन वर्षांपूर्वी ९८, मागच्या वर्षी १०१, तर यंदा १०९ मंडळांचा या मिरवणुकीत समावेश होता. साउंड सिस्टीम असल्याने या रस्त्यावर तरुण-तरुणींचे प्रमाण जास्त होते. गणेश विसर्जन मिरवणुकीला शनिवारी दुपारी १२ च्या सुमारास प्रारंभ झाला. दुपारी १२ वाजून ४२ मिनिटांनी या रस्त्यावरच्या पहिल्या गणेश मंडळाच्या मूर्तीचे विसर्जन झाले. गजानन मित्रमंडळ ट्रस्ट असे मंडळाचे नाव होते. यानंतर हळूहळू मंडळे विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होण्यास सुरुवात झाली. या रस्त्यावरील मिरवणुकीत सहभागी होण्यासाठी सुमारे १३० मंडळाची नोंदणी झाली होती, मात्र प्रत्यक्षात त्याहून कमी मंडळांनी सहभाग नोंदविला. या रस्त्यावर शनिवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत केवळ १५ मंडळांच्या मूर्तींचे विसर्जन झाले होते. रविवारी रात्री व पहाटे मात्र मंडळांची संख्या वाढली. रविवारी सकाळी सहानंतर पुन्हा या रस्त्यावर डॉल्बीचा कर्णकर्कश आवाज येऊ लागला. दुपारनंतर पावसाच्या सरीत गणेशभक्त ओलेचिंब होऊन नाचत राहिले. या रस्त्यावर राजमुद्रा मित्रमंडळाच्या मूर्तीचे विसर्जन हे शेवटचे ठरले. दुपारी चारच्या सुमारास या रस्त्यावरील मिरवणुकीची सांगता झाली.
क्षणचित्रे :
- डॉल्बीचा अतिरेकी वापर
- ढोल पथकांची संख्या तुलनेने कमी
- दोन मंडळांत खूप अंतर असल्याने उशीर
- एकाच ठिकाणी थांबण्यावर मंडळांचा अट्टहास
- रथांना आकर्षक सजावट
- तरुणांचा अमाप उत्साह
- पोलिसांचा हस्तक्षेप नाही
- विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या नागरिकांची संख्या अधिक
- गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यात प्रशासन अपयशी
- ऐन गर्दीत दुचाकी घेऊन येणाऱ्यांची संख्या अधिक होती
