विसर्जन मिरवणुकीचे उद्घाटन वादात
पुणे, ता. ७ ः पुण्याच्या वैभवशाली गणेश विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात होत असताना पोलिसांच्या अतिरेकी बंदोबस्ताचा माजी महापौर, माजी नगरसेवक, महापालिकेचे अधिकाऱ्यांना फटका बसला. या कार्यपद्धतीने माजी महापौर संघटनेने निषेध केला आहे.
महात्मा फुले मंडईतील लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करून मिरवणुकीची सुरुवात होते. त्यानंतर राजकीय पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी ग्रामदैवत कसबा गणपतीचे दर्शन घेतात आणि वाजत गाजत मिरवणुकीला सुरुवात होते. शनिवारी (ता. ६) सकाळी साडेनऊला विसर्जन मिरवणूक सुरू होणार असल्याने त्यापूर्वीच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर मंडई येथे आले, पण तेथे पोलिसांनी बॅरिकेडिंग केल्याने अडविण्यात आले. अति महत्त्वाच्या व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जात होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आदी नेते आले. माजी नगरसेवक, राजकीय पदाधिकाऱ्यांना आत प्रवेश मिळत नव्हता. पोलिसांना हे पदाधिकारी कोण आहेत हे माहिती नसल्याने त्याचे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मंडईतील हा कार्यक्रम महापालिकेतर्फे आयोजित केल्याने महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त आदी अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी महापालिकेचे ओळखपत्र दाखविले तरीही त्यांना आत सोडले नाही. पोलिसांनी दिलेले पास असूनही अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना अडवून धरले.
विसर्जन मिरवणुकीच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम महापालिकेचा असतो, पण पोलिसांनी या कार्यक्रमावर ताबा घेतला. त्याचा फटका माजी महापौर, माजी नगरसेवक यांना बसला. पत्रकारांनाही मज्जाव केला. यापूर्वी असा प्रकार कधीही घडला नव्हता. आम्ही याचा निषेध करतो, असे माजी महापौर संघटनेच्या अध्यक्षा राजलक्ष्मी भोसले यांनी सांगितले.
