मिरवणुकीतून सामाजिक संदेशही
पुणे, ता. ७ : गणेशोत्सव हा सार्वजनिक उत्सवापुरता मर्यादित ना राहता त्याचा उपयोग गणेश विसर्जन मिरवणुकीत विविध मंडळांतर्फे, संस्थांतर्फे तसेच ढोल-ताशा पथकांतर्फे अनेक सामाजिक संदेश देणारे फलक, बॅनर, पाट्या, चित्रीकरणे पाहायला मिळाल्या. समाजामध्ये प्रचलित व आघाडीवर असलेल्या विविध समस्यांचे मंडळांनी देखावे खेळ सादर करत जनजागृती केली. यात समाजातील संवेदनशील मुद्दे आणि परिवर्तनाचा आवाजही या मिरवणुकीत उमटताना दिसला.
एकीकडे ढोल-ताशा, झांज पथक त्याचसोबत पथकाद्वारे सादर केलेले बॅनर असलेल्या नागरिकांचे लक्ष वेधले. स्त्री-पुरुष समानता, महिला सक्षमीकरण, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षणाचे महत्त्व, आदी प्रश्नांना अधोरेखित केले. यात ‘स्टेट्सला स्ट्रोरीला नऊवारी नेसून जिजाऊची लेक म्हणून मिरवायची वेळ नाही तर हातात लाठी-काठी अन् तलवार ठेवण्याची आहे, म्हणजे कोणता नराधम जवळ येणार नाही’, ‘माझ्या अस्तित्वाचा आदर करा किंवा माझ्या प्रतिकाराला तयार रहा’, ‘ते वंशाचे दिवे विझलेले बरे जे स्वतःच्या हव्यासापोटी, दुसऱ्याच्या घरातील मुली जाळतात’, अशा स्त्री सक्षमीकरणावर फलक तर पर्यावरण व सामाजिक विविध विषयांना हात घालत ‘प्लॅस्टिकमुक्त पुणे, गणेशोत्सवही प्रदूषणमुक्त व्हावा’, नदी वाचवा म्हणजे जीवन वाचेल’, ‘मातीची मूर्ती घरा-घरात, पर्यावरण वाचवा देशभरात’, ‘ड्रग्जला नाही म्हणा, जीवनाला होकार द्या’, ‘सेल्फीपेक्षा सुरक्षितता महत्त्वाची’, ‘हेल्मेट घाला, आयुष्य वाचवा’ असे फलक नजरेस आले.
