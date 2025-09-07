आवाजाच्या पातळीचा दुसऱ्या दिवशी उच्चांक
पुणे, ता. ७ : यंदा अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी नाही तर त्याच्या दुसऱ्या म्हणजेच रविवारच्या दिवशी सकाळी आठच्या सुमारास लक्ष्मी रस्त्यातील १० चौकांमध्ये दणाणाऱ्या डीजे आणि ढोल-ताशा पथकांच्या आवाजाच्या पातळीने उच्चांक गाठल्याचे दिसून आले. लक्ष्मी रस्त्यावरील आवाजाची सर्वाधिक पातळी खंडोजीबाबा चौकात रविवारी सकाळी दहा वाजता १०९ डेसिबल्स इतकी नोंदविली गेली.
गणपती विसर्जन मिरवणुकीत शहरातील लक्ष्मी मार्गावरील बेलबाग, गणपती, लिंबराज, कुंटे, उंबऱ्या, गोखले, शेडगे विठोबा, होळकर, टिळक, खंडोजीबाबा या दहा चौकांतील आवाजाची पातळी तपासण्यात आली. लक्ष्मी रस्त्यासह टिळक मार्ग, केळकर मार्ग, कुमठेकर मार्ग येथे ढोल-ताशा पथके आणि डीजेच्या एकावर एक रचलेल्या थराने कानाला कानठळ्या बसणारा दणदणाट रविवारी पहाटेपासून सुरूच होता. लक्ष्मी रस्त्यावरील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीतील आवाजाची पातळी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी नोंदविली गेली आहे.
विसर्जनाच्या दिवशी रात्री आवाजाची पातळी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी झाल्याचे दिसून आले; परंतु रविवारी सकाळपासून मात्र डीजेचा कर्कश आवाज कानठळ्या बसविणारा होता. लक्ष्मी रस्त्यातील कुंटे, गोखले, शेडगे विठोबा, होळकर आणि खंडोजीबाबा चौकात रविवारी सकाळी आठ वाजता १०० डेसिबल्सपेक्षा जास्त आवाजाची पातळी नोंदविली गेली. सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या वतीने लक्ष्मी रस्त्यावरील १० प्रमुख चौकातील आवाजाच्या पातळीची तपासणी करण्यात आली.
लक्ष्मी रस्त्यावरील १० प्रमुख चौकात विसर्जन मिरवणुकीच्या दोन दिवशी दर चार तासांनी आवाजाची पातळी तपासण्यात आली. यंदा लक्ष्मी रस्त्यावरील विसर्जन मिरवणुकीत २४ तासांतील आणि १० चौकांतील सरासरी आवाजाची पातळी गेल्या काही वर्षांपेक्षा कमी (९२.६ डेसिबल्स) होती. यावर्षी सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या ‘निसर्ग’या पर्यावरण अभ्यास गटाच्या २५ विद्यार्थ्यांनी या तपासणीत सहभाग घेतला.
- महेश शिंदीकर, विभाग प्रमुख, उपयोजित विज्ञान आणि मानव्यविद्या विभाग, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ
लक्ष्मी रस्त्यांवरील ध्वनीची सरासरी पातळी (डेसिबल्समध्ये)
चौक : रविवारी (ता. ७) सकाळी आठ वाजता : शनिवार (ता. ६) आणि रविवारमधील (ता. ७) सरासरी
बेलबाग : ९४ : ९८.८
गणपती : ९९.९ : ९२.७
लिंबराज : ९३.६ : ९३.४
कुंटे : १११.८ : ९५.२
उंबऱ्या : ९७.२ : ९१.९
गोखले : १००.५ : ९३.७
शेडगे विठोबा : १०३.२ : ९३.९
होळकर : १०३.३ : ९४.७
टिळक : ९७.९ : ८९.५
खंडोजीबाबा : १०९ : ८२.१
सरासरी : १०१ : ९२.६
