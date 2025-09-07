दिमाखदार मिरवणुकीची पस्तीस तासांनी सांगता ःअभूतपूर्व गर्दीत पुण्यनगरीत गणरायाला निरोप
पुणे, ता. ७ ः तब्बल ३४ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या विसर्जन मिरवणुकीने रविवारी गणेशोत्सवाच्या मंगलमय पर्वाची सांगता झाली. भाविकांची अभूतपूर्व गर्दी आणि कोलमडलेले नियोजन, यामुळे गणेशोत्सवाच्या इतिहासातील सर्वाधिक विलंबाचा विक्रम यंदा नोंदवला गेला. भाविकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मात्र जल्लोषात गणरायाला निरोप दिला. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आकर्षक रथ अन् देखाव्यांनी मिरवणूक दिमाखदार ठरली. विसर्जनाच्या दिवशी शहराच्या मध्य भागात मेट्रो अहोरात्र धावल्यामुळे भाविकांच्या उच्चांकी गर्दीला हातभार लागला.
यंदा विसर्जन मिरवणूक वेळेत संपवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार गणेश मंडळांसह पोलिसांनी व्यक्त केला होता. मात्र, हा निर्धार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. गतवर्षी ३० तास १५ मिनिटांत संपलेली मिरवणूक घाटावरील शेवटच्या गणपती विसर्जनाच्या नोंदीनुसार यंदा ३४ तास ४२ मिनिटांपर्यंत चालली. तर, पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार ही मिरवणूक ३२ तास २६ मिनिटांत पूर्ण झाली. गेल्या काही वर्षांमध्ये सकाळी १०.३० वाजता सुरू होणाऱ्या मिरवणुकीला यंदा सकाळी ९.३० लाच प्रारंभ झाला. महात्मा फुले मंडईतील लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून मिरवणुकीला प्रारंभ झाला.
मानाच्या पाच गणपती मंडळांनी दिलेला शब्द पाळत आठ तासात मिरवणूक संपवली. त्यासाठी केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. लक्ष्मी रस्त्यावर रेखाटण्यात आलेल्या आकर्षक रांगोळ्या, ढोल-ताशांचे जल्लोषपूर्ण वादन यामुळे वातावरण प्रसन्न झाले होते. पारंपरिक पद्धतीने पालखी आणि रथातून निघालेल्या या मानाच्या गणपतींचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची विक्रमी संख्येने उपस्थिती होती. पावसानेही काही काळ हजेरी लावल्याने भाविकांचा, कार्यकर्त्यांचा उत्साह द्विगुणित झाला होता.
मानाच्या गणपतींनंतर मात्र मिरवणुकीला विलंब होण्यास सुरवात झाली. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळ यंदा सायंकाळी पाचच्या सुमारास बेलबाग चौकात आले. रात्री आठ वाजून दहा मिनिटांनी दगडूशेठ हलवाई गणपतीचे टिळक चौकात आगमन झाले. श्री गणनायक रथात विराजमान झालेल्या गणरायाचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची अलोट गर्दी झाली होती. रात्री साडेनऊ वाजता मंडळाच्या गणपतीचे विसर्जन झाले.
अखिल मंडई मंडळ, भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्ट यांचे सायंकाळी सात वाजता मिरवणुकीत सहभागी होण्याचे नियोजन होते. मात्र, रात्री साडेदहानंतर या मंडळांची मिरवणूक बेलबाग चौकातून मार्गस्थ झाली. यावेळी अनेक मंडळांनी कल्पकतेने तयार केलेल्या आकर्षक अन् भव्य रथांनी भाविकांचे लक्ष वेधले होते. दिवसा ढोल-ताशांचा निनाद सुरू अनुभवल्यानंतर सायंकाळी सर्वच रस्त्यांवर डीजेचा दणदणाट सुरू झाला. डीजेच्या तालावर थिरकणारी तरुणाई ठिकठिकाणी दिसत होती. रात्री बारानंतर थांबलेला हा दणदणाट रविवारी सकाळी सहापासून पुन्हा सुरू झाला. चारही रस्त्यांवरून येणाऱ्या डीजेच्या आवाजात रेंगाळणारी मिरवणूक वेगाने पुढे नेण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू होते.
टिळक रस्त्यावरील मिरवणूक गतवर्षीपेक्षा चार तास उशिराने संपली. काही काळ येथे गोंधळाची परिस्थिती आणि काही हाणामारीच्याही घटना घडल्या. केळकर रस्ता, कुमठेकर रस्त्यावरही मंडळांमध्ये अंतर पडत असल्याने मिरवणूक रेंगाळली. अखेर रविवारी रात्री ८ वाजून १२ मिनिटांनी अमरज्योत तरुण मंडळाच्या गणरायाचे विसर्जन झाल्यावर विक्रमी वेळानंतर मिरवणुकीची सांगता झाली.-
प्रमुख मार्गांवरील मिरवणुकीची सांगता
- लक्ष्मी रस्ता ः ३२ तास ५३ मिनिटे
- टिळक रस्ता - ३१ तास ३४ मिनिटे
- कुमठेकर रस्ता - ३२ तास ३१ मिनिटे
- केळकर रस्ता - २८ तास
गेल्या ३ वर्षांचा आढावा
२०२२ - ३१ तास
२०२३ - ३० तास २५ मिनिटे
२०२४ - ३० तास १५ मिनिटे
