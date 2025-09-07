पुण्यातील वाहतूक पूर्वपदावर
पुणे, ता. ७ ः गणेशोत्सवामुळे पुण्यातील विशेषतः मध्यवर्ती भागातील वाहतूक पूर्णपणे थांबली होती. परिणामी ‘पीएमपी’च्या अनेक बसफेऱ्यांचे मार्ग बदलण्यात आले होते. यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. मात्र, गणेश विसर्जन मिरवणूक पार पडल्यानंतर वाहतूक हळूहळू पूर्वपदावर आली.
रविवारी सायंकाळनंतर ‘पीएमपी’ प्रशासनाने मध्यवर्ती भागांतील काही बससेवा पुन्हा सुरू केल्या. यामुळे कामावर जाणाऱ्या आणि प्रवास करणाऱ्या पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला. विसर्जन मिरवणुकीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून बंद असलेले रस्ते खुले झाल्याने आता शहरातील वाहतूक सुरळीत झाली असून ‘पीएमपी’च्या नियमित फेऱ्या सुरू झाल्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. गणेशोत्सवामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता व बाजीराव रस्त्यांसह अन्य रस्त्यावरची वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. मध्यवर्ती भागातील वाहतुकीचा मार्ग बदलल्याने ‘पीएमपी’ची वाहतूक पर्यायी मार्गाने सुरू होती. रविवारी ‘पीएमपी’ प्रशासनाने १६५७ बस प्रवाशांच्या सेवेत सोडल्या. त्याला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. स्वारगेट, लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता, केळकर रस्ता, टिळक रस्ता आदी रस्त्यांवरून गणेश विसर्जन मिरवणूक असल्याने या रस्त्यावरची वाहतूक बंद होती. उर्वरित रस्त्यावर मात्र ‘पीएमपी’ची सेवा सुरळीत सुरू होती. यासह कॅब व रिक्षाची वाहतूकदेखील सुरळीत होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.