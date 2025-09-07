टिळक रस्त्यावरील मिरवणूक चार तास लांबली
पुणे, ता. ७ : दोन मंडळांमध्ये असलेले मोठे अंतर आणि विसर्जनासाठी मार्गावर असलेल्या मंडळांची वाढलेली संख्या यामुळे यंदा टिळक रस्त्यावरील विसर्जन मिरवणूक तब्बल चार तास लांबली. या मार्गाने जाणाऱ्या मंडळांची संख्यादेखील अठराने वाढली आहे.
गेल्या वर्षी या मार्गावरील मिरवणूक २७ तास ४५ मिनिटे चालली होती. यंदा ही मिरवणूक ३१ तास ३४ मिनिटे चालली. दोन मंडळांतही अंतर मोठे होते. मंडळांना पुढे जाण्यासाठी कोणीही आग्रह करत नव्हते तसेच, पथकांची संख्यादेखील मर्यादित ठेवण्यात आली नव्हती. या सर्वांचा परिमाण म्हणजे मिरवणूक रेंगाळली. या मार्गावरून शेवटचे मंडळ रविवारी (ता. ७) संध्याकाळी सहा वाजून ५९ मिनिटांनी मार्गस्थ झाले. अमरज्योत मित्र मंडळ हे शेवटचे मंडळ ठरले. गेल्या वर्षी दोन वाजून ३६ मिनिटांनी शेवटचे मंडळ गेले होते. या मार्गावरील मिरवणूक लांबल्याने शेवटी काही मंडळांना शास्त्री रस्ता आणि इतर मार्गावरून टिळक चौकाकडे पाठविण्यात आले. त्यानंतर त्यांना पुढे छत्रपती संभाजी पुलावरून पाठविण्यात आले.
