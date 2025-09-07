पुण्यात हलक्या पावसाची शक्यता
पुणे, ता. ७ : शहरासह उपनगर व जिल्ह्यात पुढील आठवडाभर ढगाळ वातावरण राहणार असून, हलक्या स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे. घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी जोरदार सरींचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. रविवारी शहरात काही ठिकाणी पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या. त्यामध्ये दुपारी १२ वाजेपर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी एक ते तीन मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.
रविवारी सकाळपासून शहरात ढगाळ वातावरण होते. दुपारी एकच्या दरम्यान शहरात थोडा पाऊस पडल्याने विसर्जन मिरवणुकीतील गर्दी पांगल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानंतर रात्री साडेआठच्या दरम्यान शहरात पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या. अशाच स्वरूपाचा पाऊस पुढील आठवडाभर राहण्याची शक्यता आहे.
भारतीय हवामान विभागाने पुणे आणि परिसरासाठी सात ते तेरा सप्टेंबरपर्यंतचा हवामान अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामध्ये ८ सप्टेंबर रोजी कमाल तापमान २५ ते २९, तर किमान तापमान २० ते २२ अंश सेल्सिअसदरम्यान राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. नऊ सप्टेंबर रोजीही साधारण अशीच स्थिती राहणार असून, ढगाळ वातावरणासोबत रिमझिम पाऊस होण्याचा अंदाज आहे, तर १० ते १३ सप्टेंबरदरम्यान हवामान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. हलक्या पावसाची शक्यता कायम असली, तरी मोठ्या पावसाची शक्यता तुलनेने कमी आहे.
रविवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत झालेला पाऊस (मिलिमीटरमध्ये)
शिवाजीनगर ः ३.१
पाषाण ः १
राजगुरुनगर ः २
लोहगाव ०.६
