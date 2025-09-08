संस्थात्मक कोट्यातील प्रवेशही गुणवत्तेवर
पुणे, ता. ८ : तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या संस्थाचालक आणि प्राचार्य यांना २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात कोट्यातील प्रवेशाच्या रिक्त जागांसाठी विद्यार्थ्यांच्या ‘इंटर-से-मेरिट’नुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी, संस्थांनी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांचे अर्ज मागवावेत, संस्थास्तरीय प्रवेश प्रक्रियेत संस्थेकडे आलेले अर्ज आणि सीईटी कक्षामार्फत दिलेली संस्थानिहाय यादी याचा एकत्रित विचार करून संस्थांनी ‘इंटर-से-मेरिट’ गुणवत्ता यादी तयार करावी आणि त्यानुसारच प्रवेश द्यावेत, अशी सूचना महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी कक्ष) केली आहे.
संस्थास्तरावरील प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थी संबंधित संस्थेकडे अर्ज करतील. संस्थास्तरावरील प्रवेश प्रक्रियेकरिता संबंधित संस्थेकडे अर्ज करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सीईटी पोर्टलवर संस्थास्तरावरील प्रवेशाकरिता ‘ऑप्शन फॉर्म’ उपलब्ध करून देण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांनी सीईटी कक्षावर संस्थास्तरावरील प्रवेशाकरिता ‘ऑप्शन फॉर्म’ भरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी संबंधित संस्थेच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. संबंधित संस्थेकडे आलेले अर्ज आणि सीईटी सेलमार्फत दिलेली संस्थानिहाय विद्यार्थ्यांची यादीचा एकत्रित विचार करून संस्थांनी इंटर-से-मेरिट गुणवत्ता यादी तयार करून संबंधित संस्थांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, असेही सीईटी कक्षाने संस्थांना सांगितले आहे.
संस्था स्तरावरील जागा प्रत्यार्पित केलेल्या किंवा संस्था स्तरावरील कोटा उपलब्ध नसलेल्या संस्थांमध्ये केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर (कॅप) रिक्त राहिलेल्या जागांसाठी संस्थात्मक प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ‘कॅप’नंतर रिक्त राहिलेल्या जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविताना संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला प्राधान्याने जागा वाटप करण्यात यावे, अशी सूचना सीईटी कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी परिपत्रकाद्वारे केली आहे.
प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना काही कारणास्तव प्रवेश रद्द करायचे असल्यास, प्रवेश रद्द करण्यासाठी लिंक प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या लॉगिनमध्ये प्रवेशाच्या अंतिम तारखेपर्यंत उपलब्ध असेल. प्रत्येक अभ्यासक्रमांच्या वेळापत्रकामध्ये प्रवेश रद्द करून पूर्ण शुल्क परताव्यासाठी शेवटची तारीख नमूद करण्यात आली असल्याचेही सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.