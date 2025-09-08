कामावर असताना चालकाने मोबाईल वापरल्यास निलंबन पीएमपीचे अध्यक्ष पंकज देवरे यांचा इशारा
पुणे, ता. ८ ः पीएमपी प्रशासनाने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक भूमिका घेतली आहे. पीएमपीच्या स्वतःच्या व ठेकेदारांच्या बसचालकांनी कामावर असताना मोबाइलवर बोलणे किंवा हेडफोनचा वापर केल्यास संबंधित चालकावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा निर्णय पीएमपीचे अध्यक्ष पंकज देवरे यांनी घेतला आहे.
चालकांनी कामावर रुजू होण्यापूर्वीच आपला मोबाइल आगारात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले. या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची तक्रार अथवा तपासणीत मोबाइल अथवा हेडफोन आढळून आल्यास चालकाचे निलंबन केले जाणार आहे.
पीएमपीच्या संचालक मंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत चालकांच्या गैर वर्तणुकीबाबत चर्चा झाली. चालक बस चालविताना सर्रासपणे मोबाइलवर बोलत असतानाच्या तक्रारींत वाढ झाली. परिणामी, अध्यक्षांनी कडक कारवाईचे आदेश दिले आहे.
- हे चालकांसाठी
- चालक सेवकांनी कामावर जाण्यापूर्वी आपला मोबाइल फोन शेड्युलवरील वाहकाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील.
- काम संपल्यानंतरच मोबाइल परत दिला जाईल.
- कामावर असताना मोबाइल किंवा हेडफोन वापरताना चालक आढळल्यास किंवा तक्रार प्राप्त झाल्यास तत्काळ निलंबन केले जाईल.
-आगार व्यवस्थापकांना, खासगी बस पुरवठादारांनाही हे नियम काटेकोरपणे लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
