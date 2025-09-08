अधिसभा सदस्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
पुणे, ता. ८ : प्राध्यापक भरती न झाल्याने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची ‘राष्ट्रीय संस्थात्मक रॅंकिंग फ्रेमवर्क’च्या (एनआयआरएफ) क्रमवारीत घसरण झाल्याचे कारण सांगून विद्यापीठ प्रशासन जबाबदारी झटकत आहे. हा पुणे विद्यापीठाच्या वैभवशाली परंपरेतील ‘काळा दिवस’ आहे. त्यामुळे विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि अधिसभा सदस्य यांनी तत्काळ सामूहिक राजीनामे द्यावेत,’’ अशा मागणी युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्याकडे केली आहे.
एकेकाळी ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ अशी विद्यापीठाची ओळख होती. पण ही ओळख सध्याच्या विद्यापीठ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आणि अधिकार मंडळातील सदस्यांनी धुळीत मिळवली आहे. यंदा विद्यापीठाची क्रमवारी ९१व्या क्रमांकापर्यंत खाली घसरली आहे. विद्यापीठाच्या गुणवत्तावाढीची जबाबदारी विद्यापीठाशी संबंधित प्रत्येक घटकाची आहे. त्यात कुलगुरू यांच्यासह प्र-कुलगुरू, प्रभारी कुलसचिव, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आणि अधिसभा सदस्य तेवढेच जबाबदार आहेत. विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाचे सदस्यांनी एकेकाळी विद्यापीठाच्या विकासाच्या वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याउलट सध्याचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि अधिसभा सदस्य स्वतःला मिरवून घेण्यातच मोठेपणा मानत आहेत. त्यामुळे सर्व व्यवस्थापन परिषद सदस्य आणि अधिसभा सदस्य यांनी तत्काळ सामूहिक राजीनामे द्यावेत, असे यादव यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
