महाविद्यालयातच मिळणार विविध दाखले वीस ठिकाणी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू करण्याची तयारी
पुणे, ता. ८ : विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी आता पालक आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांना वणवण फिरावे लागणार नाही. कारण पुणे शहरातील वीस महाविद्यालयांनी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या उपक्रमात खडकवासला परिसरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांनादेखील याचा लाभ मिळावा, यासाठी विशेष बाब म्हणून गोऱ्हे गावातील एका शाळेत हे केंद्र सुरू करण्याचा निर्णयही जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
दहावी आणि बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी विविध प्रकाराचे दाखले लागतात. दरवर्षी या परीक्षांचे निकाल लागल्यानंतर सेवा केंद्रात हे दाखले मिळविण्यासाठी पालक आणि विद्यार्थ्यांची गर्दी होते. गर्दी झाल्यामुळे त्याचा ताण यंत्रणेवर येतो. अनेकदा हे दाखले वेळेत न मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अडचणी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने महाविद्यालयांमध्ये ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मध्यंतरी जिल्हा प्रशासनाने महाविद्यालयांची बैठक देखील आयोजित केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत पुणे शहरातील महाविद्यालयांनी हे केंद्र सुरू करण्यास तयारी दर्शविली आहे. तसे पत्र जिल्हा प्रशासनाला दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. या संदर्भात निवासी जिल्हाधिकारी ज्योती कदम म्हणाल्या,‘‘ महसूल विभागाकडून १७ सप्टेंबरपासून राज्यात ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ हे अभियान हाती घेण्यात येणार आहे. या कालवधीत पहिल्या टप्प्यात पाच महाविद्यालयात हे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. पुणे शहर व जिल्ह्यात मिळून सुमारे चारशे महाविद्यालय आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात शंभर महाविद्यालयात हे केंद्र करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे,’’
दरम्यान, याच उपक्रमांतर्गत खडकवासला परिसरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून एका शाळेत हे केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे हवेलीचे प्रांत यशवंत माने यांनी सांगितले. सध्या या विद्यार्थ्यांना आधार कार्डसह विविध प्रकारचे दाखले काढण्यासाठी शिवणे येथे यावे लागते. त्यामुळे त्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन आणि या उपक्रमाचा लाभ त्यांनाही मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’
----------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.