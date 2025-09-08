‘नमो शेतकरी सन्मान’चा सातवा हप्ता आज होणार जमा
पुणे, ता. ८ ः राज्यातील ९२ लाख ९१ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात मंगळवारी (ता. ९) ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेचा सातवा हप्ता जमा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या हप्त्याचे ऑनलाइन वितरण होणार असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. त्यामध्ये राज्य सरकारने आणखी सहा हजार रुपयांची भर टाकून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना आत्तापर्यंत सहा हप्ते वितरित झाले असून, एप्रिल ते जुलै या कालावधीचा सातवा हप्ता मंगळवारी वितरित होणार आहे. या हप्त्यासाठी राज्य सरकारने एक हजार ९३२ कोटी ७२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यासाठीची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेचा हप्ता ऑगस्टमध्ये वितरित करण्यात आला. त्याप्रसंगीच राज्य सरकारकडून नमो शेतकरी सन्मान हप्ता मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, महिन्याच्या विलंबानंतर अखेर हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे.
