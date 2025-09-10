निकृष्ट बॅटरीमुळे ५५ कोटी दंड
प्रसाद कानडे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १० : पीएमपीएमएल प्रशासनाने इलेक्ट्रिक बस बनवणाऱ्या ‘ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक’ कंपनीला मोठा ‘झटका’ दिला आहे. बसमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या बॅटरी वापरल्यामुळे वारंवार बस ब्रेकडाऊन होत असून यामुळे पीएमपीचे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या कारणावरून पीएमपी प्रशासनाने ओलेक्ट्रा कंपनीला तब्बल ५५ कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. विशेष म्हणजे हा दंड कंपनीकडून वसूल देखील करण्यात आला आहे. पीएमपीच्या इतिहासात बस पुरवठादार कंपनीवर अशा प्रकारची कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
पीएमपीच्या ताफ्यात ४९० ई-बस आहेत. बसमधील बॅटरीची आयुमर्यादा १० वर्षांची आहे. मात्र बॅटरीचा दर्जा अत्यंत खराब असल्याने बसला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच बस बंद पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बस बंद पडल्याने पीएमपीचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. शिवाय प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याने पीएमपीची प्रतिमा खराब होत आहे. आदी कारणांमुळे पीएमपी प्रशासनाने संबंधित कंपनीवर थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कंपनीने आपली चूक मान्य करीत पीएमपीकडे ५५ कोटी रुपयांचा दंड जमाही केला आहे.
दिवसात ४५ ई-बस बंद
काही दिवसांपूर्वी शहरात एकाच दिवशी तब्बल ४५ इलेक्ट्रिक बस बंद पडल्याची गंभीर घटना घडली. याची दखल घेत पीएमपी प्रशासनाने बसच्या चौकशीचे आदेश दिले. सर्व प्रकाराची चौकशी केल्यानंतर ओलेक्ट्रा कंपनीने पुरवलेल्या बसमधील बॅटरींची गुणवत्ता निकृष्ट असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी बसचे ब्रेकडाऊन वाढले. पीएमपी प्रशासनाने तत्काळ संबंधित कंपनीवर कारवाईचे आदेश देत ५५ कोटींचा दंड केला. कंपनीने तो दंड पीएमपीकडे जमा केला असल्याचे पीएमपी प्रशासनाने सांगितले.
२५ गाड्यांचे ‘सेल’ बदलणार
पीएमपीच्या ताफ्यात असलेल्या ४९० पैकी २५ गाड्यांचे बॅटरीतील सेल हा घटक खराब झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कंपनीने त्या २५ बसमधील सेल बदलून देण्याचे मान्य केले. या बस सध्या बंद अवस्थेत आहे. अवघ्या ५ वर्षांतच बसची बॅटरी खराब झाल्याने पीएमपी प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवाय येत्या काही दिवसांत ज्या इलेक्ट्रिक बसचा पीएमपीला पुरवठा होणार आहे, तो वेळेवर होण्यासाठी कंपनीकडून पीएमपी प्रशासनाने हमीपत्र लिहून घेतले आहे.
खराब दर्जाची बॅटरी व पुरवठ्यामध्ये होणारा विलंब या कारणांमुळे ओलेक्ट्रा कंपनीवर ५५ कोटी रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली. तो दंड देखील जमा झाला आहे. बसच्या पुरवठ्याबाबत कंपनीकडून हमीपत्र घेतले आहे. ब्रेकडाऊनचे प्रमाण कमी होण्यासाठी चांगल्या दर्जाच्या बॅटरी असणे आवश्यक आहे.
- पंकज देवरे,
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल