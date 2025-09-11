जुन्या मुठा कालवा अस्तरीकरणाला विरोध
पुणे, ता. ११ ः जुना मुठा उजवा कालव्याच्या अस्तरीकरणाला स्थानिक गावकऱ्यांकडून विरोध दर्शविण्यात येत आहे. शेतीसाठी पाणी येण्याची प्रक्रिया बंद होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे, तर आधुनिक पद्धतीने अस्तरीकरण करण्यात येणार असल्याने पाणी झिरपणार असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
पूर्व हवेलीला वरदान ठरलेल्या जुना मुठा उजवा कालव्याच्या अस्तरीकरणाला पूर्व हवेलीतील अनेक गावांतून विरोध दर्शवला जात आहे. त्यामध्ये सोरतापवाडी ग्रामपंचायतीकडून जलसंपदा विभागाला पत्र देऊन चिंता व्यक्त करत अस्तरीकरणाचे काम करण्यात येऊ नये, असे म्हटले आहे. या कालव्याचे ४३ ते १०९ किलोमीटर दरम्यानच्या ६६ किलोमीटरचे मातीकाम, बांधकाम दुरुस्ती आणि अस्तरीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यापैकी दौंड भागातील बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. या कामामुळे स्थानिकांना त्यांच्या विहिरी तसेच इतर सिंचनाच्या ठिकाणांना बाधा पोहोचण्याची भीती आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कालव्याच्या बाजूला सिंचनाची व्यवस्था करून दूर अंतरापर्यंत पाइपलाइन केल्या आहेत. त्याद्वारे शेती सिंचनाखाली आली आहे. या कालव्याच्या अस्तरीकरणामुळे, भाजीपाला, ऊस, नर्सरी व्यवसाय आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
महत्त्वाचे
- अस्तरीकरणाचे काम : ६६ किलोमीटर
- पूर्ण झालेले काम : २३ किलोमीटर
- कामाचा एकूण खर्च : १४९ कोटी रुपये
अस्तरीकरणासाठी आधुनिक तंत्राचा वापर केला जात आहे. त्यामध्ये सच्छिद्र आवरणाचा वापर करून कालव्यातून पाझर सुरू राहील याची काळजी घेतली जाणार आहे. परिणामी कालव्यालगतच्या विहिरींना पाणी मिळेल.
- श्वेता कुऱ्हाडे, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग