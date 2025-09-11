चाकण परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू
पुणे, ता. ११ : चाकण एमआयडीसीसह परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नगर परिषद आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मदतीने (एनएचएआय) पोलिस बंदोबस्तात या भागातील ४० अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली. यापुढेही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले आहे.
प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी चाकण एमआयडीसीसह शहर परिसरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाईच्या अनुषंगाने गेल्या आठवड्यात संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेची बैठक घेतली होती. या बैठकीत कोंडी फोडण्यासाठी अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यानंतर अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून आपली अतिक्रमणे काढून घ्यावी, अशा आशयाच्या नोटिसा त्यांना बजावण्यात आल्या, मात्र त्याकडे संबंधितांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे प्राधिकरणाने अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार पुणे-नाशिक महामार्गावर चाकण-तळेगाव चौक, आंबेठाण चौक ते एकतानगर रस्त्याच्या एका बाजूने अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये ४० अतिक्रमणे काढण्यात आली. यामुळे संबंधित भागातील रहदारी सुरळीत होण्यास मदत होणार असून पुणे- नाशिक महामार्गावर दोन्ही बाजूने प्रत्येकी साडेबावीस मीटरच्या आतील अतिक्रमणे हटविण्यात येणार आहेत.
