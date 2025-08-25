सोनी जॉन यांना ‘माता यशोदा’ पुरस्कार

पुणे, ता. २५ : सोमवार पेठ येथील दहीहंडी उत्सवात ‘संतुलन पाषाण शाळा’ या संस्थेतील दगडखाण कामगारांच्या मुलांनी सहभाग घेत जल्लोषात दहीहंडी उत्सव साजरा केला. शाहीर हिंगे लोककला प्रबोधिनीतर्फे प्राची प्रकाश काळे यांच्या स्मरणार्थ ‘आपली दहीहंडी’ आणि ‘माता यशोदा सन्मान सोहळा’ यावेळी पार पडला. यावेळी संतुलन पाषाण शाळेतील सोनी दीपक जॉन यांना मॉडर्न महाविद्यालयाच्या प्रा. लॉली दास यांच्या हस्ते ‘माता यशोदा’ पुरस्कार प्रदान केला.
प्रबोधिनीचे अध्यक्ष आचार्य शाहीर हेमंतराजे मावळे, प्रा. संगीता मावळे, कैलास देवकर, अरुणकुमार बाभुळगावकर, प्रा. रूपाली देशपांडे आदी उपस्थित होते. संतुलन पाषाण शाळेतील मुलांना पुरणपोळी जेवण व संस्थेला धान्यरुपी गोपाळकाला मदत म्हणून देण्यात आला.
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींचा जन्मोत्सव, स्व. शिवभूषण निनादराव बेडेकर यांचा जन्मदिन व भारतीय स्वातंत्र्य दिन यानिमित्त शाहीर हिंगे लोककला प्रबोधिनी आणि सृजनसभा यांच्या वतीने ‘स्वरगोकुळ’ या संगीत सभेचे आयोजन केले होते. यामध्ये शुभदा देशपांडे आणि डॉ. महावीर बागवडे यांनी शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन सादर केले. त्यांना होनराज मावळे (संवादिनी) आणि मंगेश करमरकर (तबला) यांनी साथ दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.