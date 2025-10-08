गट, गणनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध
पुणे, ता. ८ : जिल्हा परिषद आणि १३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी गट व गणनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या मतदार याद्यांवर उद्या गुरुवारपासून १४ ऑक्टोबर दरम्यान संबंधित तहसील कार्यालयात सूचना आणि हरकती नोंदविता येणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने एक जुलै हा अर्हता दिनांक निश्चित केला आहे. त्या दिवशीपर्यंत विधानसभेच्या मतदार याद्यांमध्ये नाव असणाऱ्यांना या निवडणुकीत मतदान करता येईल. गट-गणनिहाय मतदार याद्यांवरील हरकती आणि सूचना १४ ऑक्टोबरपर्यंत स्वीकारल्यानंतर त्यावरील सुनावणी २६ ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित तहसील कार्यालयात घेण्यात येणार आहे. त्या निकाली काढून २७ ऑक्टोबर रोजी गट-गणनिहाय अंतिम मतदार याद्या प्रकाशित केली जाणार आहेत.
अंतिम मतदार यादीनंतर मतदान केंद्रांची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच यानंतर केंद्रनिहाय मतदार यादी तयार केली जाणार आहे. त्या वेळी एका गण-गटात नेमके किती मतदार आहेत, तसेच जिल्ह्यातील १४ नगर परिषदा आणि तीन नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यावर १३ ऑक्टोबरपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे हरकती आणि सूचना दाखल करता येणार आहेत. त्या यादीवर प्रांत अधिकारी आलेल्या हरकती आणि सूचनांचा विचार करून २८ ऑक्टोबर रोजी प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी जाहीर करतील. नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या मतदान केंद्रांची यादी ७ नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनातील नगरविकास विभागाचे उपायुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी दिली.
गट-गण आणि प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच मतदारांची नावे आणि पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे किंवा नावे-पत्त्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोग करत नाही. तर मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून झालेल्या चुका, मतदारांचा प्रभाग चुकून बदलणे किंवा विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे अशा संदर्भातील दुरुस्त्यांसाठी मतदार हरकती आणि सूचना दाखल करू शकतात.
मतदार याद्या हरकतीसंबंधी...
एका गट-गणात वास्तव्यास असूनही नाव दुसऱ्या ठिकाणच्या मतदार यादीत आले असल्यास, प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर १४ ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे हरकत आणि सूचना दाखल करता येतील, तसेच नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या प्रभागनिहाय मतदार याद्यांबाबत हरकती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करता येणार आहेत, असेही व्यंकटेश दुर्वास सांगितले.
