नवे कपडे मिळताच फुलले मुलांचे चेहरे ! ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’, ‘प्रिय मराठी’ आणि ‘निरामय संस्थे’चा उपक्रम ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’, ‘प्रिय मराठी’ आणि ‘निरामय संस्थे’चा संयुक्त उपक्रम
पुणे, ता. १२ : ‘सकाळ’ माध्यम समूहाचे ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’, ‘प्रिय मराठी’ आणि ‘निरामय’ यांच्यावतीने
पर्वती येथील जनता वसाहत परिसरात वस्ती पातळीवर २०० मुलांना दिवाळीनिमित्त नवीन कपड्यांचे वाटप करण्यात आले.
दिवंगत प्रियम राठीचे कुटुंबीय मागील सतरा वर्षापासून ‘वस्त्र दिवाळी’ या नावाने हे उपक्रम राबवत आहेत. प्रियमच्या सामाजिक कार्याचा वसा जपण्याचे, तसेच तिची आठवण तेवत ठेवण्याचे काम या उपक्रमाच्या माध्यमातून कुटुंबीय करत असतात. सणवाराच्या आनंदावर सगळ्यांचा अधिकार असावा, या भावनेने प्रेरित होत, यंदाचे हे वाटप नुकत्याच देवाघरी गेलेल्या गुलाबदेवी मुंदडा यांच्या स्मरणार्थ करण्यात आले.
दिवाळी समोर असताना हातात नवे कपडे पडल्याने मुलेच नव्हे, तर त्यांच्या पालकांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता. या प्रसंगी अर्चना चांडक, सुरेखा मानधने, शलाका मालपाणी, मोनिका राठी, संध्या सोमाणी, समीक्षा मुंदडा, ताराचंद रामनाथ सेवा ट्रस्टच्या रूपल देशमुख यांच्या हस्ते मुलांना नवीन कपड्याचे वाटप करण्यात आले. लाभार्थी मुलांनीही स्वतःच्या हाताने बनवलेल्या पणत्या देऊन उपस्थित मंडळींचे आभार मानले. या उपक्रमासाठी निरामय संस्थेच्या माध्यमातून मुलांची निवड करण्यात आली होती. निरामय संस्थेच्यावतीने आदर्श अंगणवाडीस प्रियमच्या नावाने पुरस्कारही दिला जातो. तर ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या माध्यमातून वर्षभर समाजातील दुर्लक्षित व वंचित घटकांसाठी असे अनेक लोकोपयोगी उपक्रम राबवले जातात.
‘‘या प्रकारचे समाजविधायक उपक्रम आंतरिक ऊर्जा देऊन जातात. वंचित घटकाची काळजी घेण्यासाठी समाजाने सदैव तत्पर राहायला हवे.’’
- सत्येंद्र राठी, प्रिय मराठी
