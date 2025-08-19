लोणी काळभोरमध्ये घरफोडीत दागिने, रोकड चोरली
पुणे, ता. १९ : लोणी काळभोरमधील एका सोसायटीतील दोन सदनिकांचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने, रोकड असा तीन लाख २३ हजार रुपयांचा ऐवज चोरला.
याबाबत अनिकेत मधुकर मोटे (वय ३५, रा. समर्थ प्लाझा, कदमवाक वस्ती, लोणी काळभोर) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोटे कदमवाक वस्ती परिसरातील समर्थ प्लाझा सोसायटीत राहायला आहेत. ते कुटुंबीयांसह सदनिका बंद करून बाहेरगावी गेले होते. १५ ऑगस्टला मध्यरात्री चोरट्यांनी मोटे यांच्या सदनिकेचे कुलूप तोडून कपाटातून दोन लाख ९३ हजार ५०० रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबविले. याच सोसायटीत राहणारे महादेव विठ्ठल कांबळे यांच्या सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी सोन्याची अंगठी आणि रोकड असा ३० हजार रुपयांचा ऐवज चोरला. मोटे गावाहून परतल्यानंतर घरफोडीचा प्रकार उघडकीस आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.