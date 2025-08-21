परंपरेबद्दलची निष्ठा आजही टिकून
कोंढव्यातील अखिल कोंढवा व्यापारी मित्रमंडळाची स्थापना १४ वर्षांपूर्वी मी केली. मंडळाने फक्त गणेशोत्सवापुरतेच मर्यादित न राहता वर्षभर उपक्रम राबवावे, ही माझी कल्पना होती. गणरायाच्या कृपेने आणि कार्यकर्त्यांच्या अथक परिश्रमाने ती आज साकार झाली आहे. माझा प्रवास साध्या कार्यकर्त्यांपासून मार्गदर्शकापर्यंत पोहोचला आहे. गणेशोत्सव हा केवळ दहा दिवसांचा उत्सव न मानता समाजासाठी काहीतरी करण्याची संधी आहे, असा माझा ठाम विश्वास आहे.
सुरवातीला आम्ही सर्व कार्यकर्ते मिळून मंडळाची सजावट, देखावे स्वतः करायचो. त्यासाठी महिनाभर आधीपासून तयारी सुरू व्हायची. आता काळ बदलला आहे. रेडिमेड सजावटीचे साहित्य उपलब्ध झाले आहे. तरीही मंडळात कार्यकर्त्यांची एकजूट, उत्साह आणि परंपरेबद्दलची निष्ठा टिकून असणे हेच विशेष आहे.
आजच्या काळात कार्यकर्त्यांची संख्या बदलली आहे, पद्धती बदलल्या आहेत; पण तरुण पिढी मंडळाच्या कामात सहभागी होत आहे, हे पाहून समाधान वाटते. आज मंडळाच्या वाटचालीकडे बघताना अभिमान वाटतो. व्यापारी वर्ग, स्थानिक नागरिक आणि तरुण कार्यकर्ते सर्व मंडळाशी घट्ट बांधले गेले आहेत. गणेशोत्सव हा परंपरेचा वारसा आहे. त्याचबरोबर समाजकारणाची शिदोरीही आहे. त्यामुळे सर्वांनी जबाबदारीने आणि एकजुटीने मंडळाच्या कामात सहभागी व्हावे.
