‘नक्षत्रांचे देणे’ मैफलीची रसिकांना उत्सुकता
पुणे, ता. २० ः ज्येष्ठ संगीतकार पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची विलक्षण संगीतयात्रा उलगडणाऱ्या ‘नक्षत्रांचे देणे - पं. हृदयनाथ मंगेशकर’ या कार्यक्रमाचे आयोजन ‘सकाळ’ने केले आहे. शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी ६.३० वाजता कर्वेनगरच्या डीपी रस्त्यावरील पंडित फार्म येथे सादर होणाऱ्या या कार्यक्रमाची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.
या कार्यक्रमाची संकल्पना आणि सादरीकरण ‘इंडियन मॅजिक आय’ यांचे आहे. तसेच ‘सॅपिएंट फिनसर्व’ हे या कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक आहेत. तसेच लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप सोसायटी लि. हे सहयोगी प्रायोजक आहेत.
पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांच्या ‘गगन सदन’, ‘ये रे घना’, ‘मी डोलकर’, ‘केव्हातरी पहाटे’, ‘मी रात टाकली’, ‘दयाघना’, ‘तरुण आहे रात्र अजूनी’ अशा असंख्य अजरामर रचना या कार्यक्रमात ऐकायला मिळणार आहेत. त्यासोबतच या गीतांच्या निर्मितीमागची प्रेरणा, काही अपरिचित किस्सेही उलगडणार आहेत. या कार्यक्रमाची संकल्पना आणि दिग्दर्शन श्रीरंग गोडबोले यांचे आहे. रवींद्र साठे, अजित परब, विभावरी आपटे, मधुरा दातार, सचिन इंगळे आदी कलाकार हा कार्यक्रम सादर करणार असून स्वतः पं. हृदयनाथ मंगेशकरदेखील या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
या कार्यक्रमाची मोजकीच तिकिटे शिल्लक असून ही तिकिटे www.ticketkhidakee.com आणि www.bookmyshow.com या संकेतस्थळांवर किंवा बातमीसोबत दिलेल्या क्यूआर कोडद्वारे तिकिटे आरक्षित करता येणार आहेत, असे आवाहन ‘सकाळ’ने केले आहे.
हे लक्षात ठेवा
कधी : २३ ऑगस्ट
केव्हा : सायंकाळी ६.३० वाजता
कुठे : पंडित फार्म, डीपी रस्ता, कर्वेनगर
संगीतकार म्हणून मी नदीसारखा राहिलो, साचलेले डबके होऊ दिले नाही. मी काळाबरोबर प्रवाही राहण्याचा प्रयत्न केला, प्रत्येक काळातील चांगले काय ते घेण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या काळातील संगीत मात्र मला समजत नाही; त्यामुळे १५-२० वर्षांपासून मी नवीन गाण्याला हात लावलेला नाही. ७०-८० वर्षांपूर्वीची गाणी आजही रसिक आवडीने ऐकतात, याचा अर्थ त्यात काहीतरी नक्कीच उत्तम होते. ही गाणी अक्षय आहेत, असे मी म्हणणार नाही; परंतु ही गाणी निरंतर टिकणारी आहेत.
- पं. हृदयनाथ मंगेशकर, ज्येष्ठ संगीतकार
पं. हृदयनाथ मंगेशकर हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून मराठी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे संगीतकार आहेत. संत साहित्याचा अभ्यास, संगीताची उत्तम जाण आणि घरातील सांगीतिक-सर्जनशील वातावरणाचा संस्कार, यातून हा फार मोठा संगीतकार तयार झाला. साहित्य, संगीत आणि समाज यांना जोडणारा दुवा म्हणजे पं. हृदयनाथ मंगेशकर. एका कार्यक्रमातून त्यांचे संपूर्ण कार्य उलगडणे नक्कीच शक्य नाही. मात्र ‘नक्षत्रांचे देणे’ या कार्यक्रमातून आपण त्यांच्या कार्याचा धावता आढावा घेताना त्यांची निवडक लोकप्रिय गाणी सादर केली जातील.
- श्रीरंग गोडबोले, लेखक-दिग्दर्शक
