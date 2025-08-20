गणेशोत्सव जागतिक पातळीवर जाणार आढावा बैठकीत सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांचे मत
पुणे, ता. २० ः ‘‘राज्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सवाला यंदा राज्य महोत्सवाचा दर्जा मिळाल्याने या परंपरेला जागतिक ओळख मिळेल. मात्र, त्यासाठी सर्वांनी काम करण्याची गरज आहे. समाजघटकांना सामाजिक सलोख्यासाठी एकत्रित आणावे,’’ असे आवाहन सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केले.
गणेशोत्सव हा राज्य महोत्सव म्हणून साजरा करण्याच्या अनुषंगाने बुधवारी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, हेमंत रासने, पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप गिल आदी उपस्थित होते.
शेलार म्हणाले, ‘‘गणेशोत्सवात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावरील प्रसंग, ऑपरेशन सिंदूर, स्वदेशी वस्तूंचा वापर, युनेस्कोच्या वारसा स्थळ यादीतील १२ गडकिल्ले, पर्यावरण आदी विषयावर जनजागृती करण्याकरिता गणेश मंडळांना प्रोत्साहन दिले जाईल. आरती करणाऱ्या भजनी मंडळांना मोफत साहित्य वाटप करण्यात येणार असून, याबाबतच्या संकेतस्थळाचे गुरुवारी लोकार्पण करण्यात येणार आहे, याचा मंडळांना लाभ देण्याची व्यवस्था प्रशासनाला करावी लागणार आहे.’’
शेलार म्हणाले...
- गणेशोत्सवाच्या बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले.
- शासकीय आस्थापनांच्या इमारती, वारसास्थळांवर या बोधचिन्हाची रोषणाई करण्यात येईल.
- महत्त्वाच्या चौकाचे सुशोभीकरण करून रोषणाई केली जाईल.
- विसर्जन मार्गावर ड्रोन शोचे आयोजन, जाहिरात फलकांवर सामाजिक संदेश असतील.
- तालुका आणि जिल्हास्तरावर विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जाईल.
