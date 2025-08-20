शिस्तीबरोबरच सामाजिक कार्यात पुढाकार
निंबाळकर तालीम मंडळ - (वर्ष १०६ वे )
(स्थापना : १९२०)
सदाशिव पेठेतील निंबाळकर तालीम मंडळ हे शहरातील मध्यवस्तीतील एक शिस्तबद्ध आणि सामाजिक कार्यात अग्रणी मंडळ आहे. ऐतिहासिक व पौराणिक देखाव्यांच्या सादरीकरणासाठी हे मंडळ प्रसिद्ध आहे. यंदा मंडळ १०६व्या वर्षात पदार्पण करीत असून, यंदाचा देखावा ‘स्वराज्यरक्षक धर्मवीर श्री छत्रपती संभाजी महाराज’ यांच्या जीवनावर आधारित आहे. यातून महाराजांचे पराक्रम, स्वराज्य व स्वधर्मासाठी दिलेले निर्भय बलिदान जनमानसासमोर मांडून, तरुण पिढीपर्यंत या देखाव्यामार्फत ‘लाइव्ह’ सादरीकरण करून त्यांना आदरांजली वाहण्याचा मंडळाचा मानस आहे. मंडळाच्या सुरवातीच्या काळात मंडळाने अनेक शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविले आहेत. तसेच १९७३ मध्ये मंडळाने शास्त्रोक्त पद्धतीने मंडळाची गणेश मूर्ती बनवली आहे. त्यामुळे मंडळात विविध धार्मिक कार्यक्रम देखील सातत्याने राबविण्यात येते.
मंडळाची सामाजिक कार्ये
- सातत्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन
- आरोग्य शिबिर व मोफत वैद्यकीय उपचार
- दिवाळीनिमित्त अनाथ विद्यार्थ्यांच्या संस्थांना कपडेवाटप
- देवदिवाळीनिमित्त सामाजिक संस्थांना धान्य व वस्तूंचे वाटप
- पंढरपूर वारीत सहभागी असलेली दिंडी नं. १० साठी दर वर्षी आर्थिक मदत
मंडळाचे पदाधिकारी
अध्यक्ष राहुल कटके, उपाध्यक्ष अतुल गोराडे, कार्याध्यक्ष ॲड. केदार गोराडे, राघवेंद्र बाप्पू मानकर, खजिनदार अशोक गणपतराव कोंढाळकर, तुषार गुजराथी, अतुल काशीद, भूषण चौगुले, समीर वडके, सौरभ सांगवीकर, विशाल गायकवाड
---------------
41622
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.